- Мост Салзбахталь продолжает движение в сторону Рюдесхайма по узкой, одинокой дорожке

Мост через долину Зальбах на А66 вблизи Висбадена продолжает функционировать в направлении Рюдесхайма, но с ограничением до одной полосы из-за оползня. Предварительные обследования на месте все еще продолжаются, как сообщил представитель Autobahn GmbH. Установлен лимит скорости 60 км/ч. Оползень произошел во время работ, проводимых за мостом. Сначала в понедельник путь в направлении Рюдесхайма был полностью закрыт, но затем была открыта еще одна полоса.

Маршрут А66 в направлении Франкфурта не затронут этими мерами. Оползень произошел во время демонтажа конструкций безопасности котлована, как сообщила компания.

Планируется завершить строительство нового моста следующим летом. До этого времени жители будут пользоваться только одной из двух половин моста. Прежний мост через долину Зальбах, примерно 300 метров в длину, был демонтирован в ноябре 2021 года. Ранее эта старинная конструкция 1960-х годов была закрыта из-за опасений за безопасность, так как куски бетона продолжали падать.

Участок А66, соединяющий Рейнгау и Франкфурт, через который проходит около 80 000 автомобилей в день, испытывал перебои, что привело к значительным пробкам - последствия которых также сказались на близлежащей Рейнской Пфальц.

Оползень на стройплощадке нового моста не затронул прилегающую зону Медового поля. После демонтажа старого моста через долину Зальбах жители теперь используют один половинный мост для проезда через Медовый регион.

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