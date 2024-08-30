- Мошенники используют телефонные системы, чтобы украсть 130 000 евро

Мюнхен/Бавария (новостное агентство/местные источники) – Мошенники, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов, обманом выманили у двух женщин в Баварии 130 000 евро, используя так называемые "страховые" звонки. Как сообщают полицейские, мошенники заставляли жертв заплатить залог, чтобы якобы предотвратить арест члена семьи.

Согласно полицейскому отчету, мошенники специально выбирали общественные зоны для передачи наличных. В прошлый четверг днем 69-летняя жительница Вальдкрайбурга (район Мюльдорф) передала крупную сумму одному из этих сборщиков. Почти одновременно 60-летняя женщина из Миебаха сдала значительную сумму. Расследование продолжается.

Полиция призывает общественность быть бдительной, так как подобные мошенничества с участием "других" обманщиков могут произойти в будущем. Несмотря на существенные потери, обе жертвы остаются оптимистичными в отношении того, что их "другие" члены семьи не столкнутся с какими-либо юридическими проблемами.

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