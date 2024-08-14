- Морские волны тепла в Балтийском море

Балтийское море страдает не только от общего потепления, но и испытывает увеличение морских тепловых волн как летом, так и зимой. Такие периоды, во время которых верхние слои воды в море временно нагреваются до исключительно высоких температур, наблюдаются все чаще по всему миру. "Текущие исследования Института Leibniz по изучению Балтийского моря в Варнемюнде (ИОВ) подтверждают эту тенденцию для Балтийского моря", - объявил научный институт.

"В летние месяцы, это стабильные высокого давления системы над Скандинавией вызывают эти тепловые волны - не только из-за сильного солнца и высоких температур воздуха, но и, главным образом, из-за исключительно слабых ветров в таких условиях", - сказал Маркус Мейер, эксперт по климату Балтийского моря в ИОВ. Последнее препятствует смешиванию все более нагревающейся поверхностной воды с холодной водой из глубины, вызывая накопление тепла в верхних слоях воды.

Балтийское море входит в число самых быстро нагревающихся морских регионов мира, с потеплением более чем на один градус Цельсия за последние три с половиной десятилетия. Мейер и его команда исследуют, что именно способствует образованию тепловых волн в Балтийском море и каковы могут быть их последствия. Для этого они проанализировали огромные метеорологические данные из Европейского центра погоды за три десятилетия, которые были интегрированы в высокоразрешающие модели океана.

Данные, проанализированные ИОВ между 1980 и 2016 годами, также показывают, что как летние, так и зимние тепловые волны в Балтийском море становятся более частыми, продолжительными и охватывают все большие площади. Мейер: "Мы еще не знаем, вызвано ли это увеличение общим изменением климата или естественной вариабельностью климатической системы - или и тем, и другим. Это предмет дальнейших исследований".

Тенденция потепления в Балтийском море способствует увеличению морских тепловых волн, как подчеркивает Институт Leibniz по изучению Балтийского моря в Варнемюнде. Эти тепловые волны, которые препятствуют смешиванию теплой поверхностной воды с холодной водой из глубины, становятся более частыми, продолжительными и охватывают большие площади в Балтийском море.

Читайте также: