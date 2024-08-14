Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПотепление

Морские волны тепла в Балтийском море

Изменение климата не ограничивается лишь сушей, проявляясь в виде сильных жарких волн. Океаны тоже сталкиваются с этим явлением, которое совпадает с солнцем, жарой и слабыми ветрами.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

- Морские волны тепла в Балтийском море

Балтийское море страдает не только от общего потепления, но и испытывает увеличение морских тепловых волн как летом, так и зимой. Такие периоды, во время которых верхние слои воды в море временно нагреваются до исключительно высоких температур, наблюдаются все чаще по всему миру. "Текущие исследования Института Leibniz по изучению Балтийского моря в Варнемюнде (ИОВ) подтверждают эту тенденцию для Балтийского моря", - объявил научный институт.

"В летние месяцы, это стабильные высокого давления системы над Скандинавией вызывают эти тепловые волны - не только из-за сильного солнца и высоких температур воздуха, но и, главным образом, из-за исключительно слабых ветров в таких условиях", - сказал Маркус Мейер, эксперт по климату Балтийского моря в ИОВ. Последнее препятствует смешиванию все более нагревающейся поверхностной воды с холодной водой из глубины, вызывая накопление тепла в верхних слоях воды.

Балтийское море входит в число самых быстро нагревающихся морских регионов мира, с потеплением более чем на один градус Цельсия за последние три с половиной десятилетия. Мейер и его команда исследуют, что именно способствует образованию тепловых волн в Балтийском море и каковы могут быть их последствия. Для этого они проанализировали огромные метеорологические данные из Европейского центра погоды за три десятилетия, которые были интегрированы в высокоразрешающие модели океана.

Данные, проанализированные ИОВ между 1980 и 2016 годами, также показывают, что как летние, так и зимние тепловые волны в Балтийском море становятся более частыми, продолжительными и охватывают все большие площади. Мейер: "Мы еще не знаем, вызвано ли это увеличение общим изменением климата или естественной вариабельностью климатической системы - или и тем, и другим. Это предмет дальнейших исследований".

Тенденция потепления в Балтийском море способствует увеличению морских тепловых волн, как подчеркивает Институт Leibniz по изучению Балтийского моря в Варнемюнде. Эти тепловые волны, которые препятствуют смешиванию теплой поверхностной воды с холодной водой из глубины, становятся более частыми, продолжительными и охватывают большие площади в Балтийском море.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно