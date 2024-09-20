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Монарх Маргрет находится под медицинской помощью.

 and  Katherine Bradley
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Монарх Маргрет находится под медицинской помощью.

Её правление перешло к её сыну Фредерику в январе. Однако королева Маргрете II Дании не полностью отказалась от своего титула. Она по-прежнему занята работой под эгидой монархии, но в более ограниченном объёме. Эта временная пауза связана с недавними проблемами со здоровьем: 84-летней королеве потребовалась медицинская помощь после падения.

Прежняя королева Маргрете II Дании попала в аварию в замке Фреденсборг и была госпитализирована в Копенгагене. Об этом сообщило датское информационное агентство "Рицтау". Прямо перед этим инцидентом 84-летняя королева принимала участие в мероприятии.

Как цитирует британская газета "Б.Т.", глава информационного отдела дворца Лена Баллеби сказала: "Королева Маргрете была госпитализирована в больницу Ригшоспиталет после падения в замке Фреденсборг. Несмотря на обстоятельства, состояние королевы стабильное. В настоящее время она находится под наблюдением в больнице". Кроме того, она добавила: "Дворцовый персонал не имеет дополнительной информации, но будет сообщать об обновлениях по мере их поступления".

Следующее запланированное мероприятие бывшего монарха уже отменено. Изначально она должна была присутствовать на 75-летнем юбилее в отделе археологии университета Аарауса в пятницу в 15:00.

Неожиданное объявление в новогодней речи

В последние дни мать нынешнего короля Фредерика X была замечена на различных мероприятиях. Она даже присутствовала на открытии конгресса ECTRIMS 2024 в центре Белла в Копенгагене в среду. Конгресс собрал около 9000 ученых и специалистов здравоохранения со всего мира, собравшихся на международном медицинском исследовательском конгрессе, посвященном рассеянному склерозу. Как сообщает Instagram дворца, королева Маргрете является покровителем Ассоциации рассеянного склероза с 1959 года и активно участвует в королевских обязанностях в субботу и понедельник.

Королева Маргрете всех удивила своим заявлением в новогодней речи, в котором она объявила об отречении 14 января - дате, точно совпадающей с 52-летием её восшествия на престол. Комплексная спинная операция в 2023 году побудила её принять это решение, как она заявила тогда: "Конечно, операция побудила меня задуматься о будущем, готова ли я передать ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас подходящий момент". Несмотря на отречение, королева Маргрете, которая по-прежнему носит свой королевский титул, продолжает выполнять многочисленные официальные задачи.

Несмотря на отречение, королева Маргрете продолжает посещать различные мероприятия, такие как открытие конгресса ECTRIMS 2024. Безусловно, её присутствие обогатило развлекательную программу, так как она является покровителем Ассоциации рассеянного склероза с 1959 года и глубоко вовлечена в эту сферу.

Развлекательная программа конгресса ECTRIMS 2024 не ограничивалась медицинскими презентациями. Появление королевы Маргрете добавило королевский шарм, ещё больше повысив престиж и волнение международного медицинского исследовательского конгресса, посвященного рассеянному склерозу.

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