Монарх маори Тухеития умер в возрасте 69 лет

Умер Король маори Новой Зеландии Тухеития Потатау Те Вherohero. Через несколько дней после празднования 18-летия своего правления он мирно ушел из жизни, окруженный семьей после операции на сердце в больнице, как объявили в его офисе. В возрасте 69 лет Тухеития боролся с проблемами со здоровьем, такими как диабет, в течение многих лет.

Тухеития был седьмым королем коренного населения Новой Зеландии, следуя за движением "Киитинга" (маорийская монархия), установленным в 1958 году с целью объединения маори под единым лидером. Он унаследовал престол после своей матери, Те Арикини, даме Те Атирангикааху, которая правила в течение 40 лет.

На государственном уровне маорийские короли не обладают властью, но они оказывают значительное символическое и культурное влияние, объединяя различные маорийские племена и оказывая национальное влияние. Их основная роль - защищать и охранять права коренного населения.

В настоящее время около 900 000 маори проживают в Новой Зеландии, составляя более 17% населения. В заявлении говорилось: "Ушел вождь. Пусть земля ему будет пухом". Министерство культуры и наследия объявило, что флаги на всех общественных зданиях будут приспущены "в качестве символа глубочайшего траура и уважения".

Король Карл III разделил скорбь. Премьер-министр Кристофер Люксон вспомнил "непреклонную преданность" короля, чье влияние на Новую Зеландию "навсегда впечатано". Король Карл III также выразил свою "глубокую скорбь" по поводу смерти монарха в стране Содружества. "Мне посчастливилось знать Кииingi Тухеитию в течение многих лет", - написал он в заявлении.

Монарх был вдохновлен страстью к созданию процветающего будущего для маори и Новой Зеландии, основанного на культуре, традициях и исцелении, чего он добился мудростью и состраданием. Тухеития также присутствовал на коронации Карла в Лондоне в мае 2023 года. Останки Тухеитии будут находиться в его резиденции в течение нескольких дней, прежде чем быть похороненными на его последнем пристанище, священной горе Таупири, примерно в 100 километрах к югу от Окленда на Северном острове Новой Зеландии.

Здесь он будет похоронен рядом со своей матерью. Согласно сообщениям, похороны, скорее всего, состоятся в следующий четверг. Гора имеет большое духовное значение, ее склоны часто используются для захоронений.Traditionally, tens of thousands of individuals attend such funerals. Notable figures from across the Pacific region are also anticipated to pay their respects. It remains unknown who will replace Tuheitia. He leaves behind his wife and two sons and a daughter. The position of Maori King is not inherited, but rather, a new monarch is chosen by the leaders of the associated tribes in the Kiingitanga on the day of the funeral.

В 1840 году был подписан Договор Вайтанги между маори и британской короной, положивший начало британской колонии и гарантировавший маори права собственности на землю, которую они занимали. Сегодня большинство маори живут преимущественно западным образом жизни, но им удалось сохранить многие из своих традиций и обычаев. Поразительные примеры включают "Та мoko", традиционные татуировки, часто покрывающие части лица, и устрашающий ритуальный танец "Хака", исполняемый национальной сборной Новой Зеландии по регби перед каждым матчем. В политике маори представляются партией маори, которая занимает несколько мест в парламенте. Однако многие маори по-прежнему сталкиваются с неравенством и живут в бедности.

