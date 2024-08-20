- Монарх Карл III ведет беседу с жертвами

В приморском английском городе Саутпорт в конце июля произошел трагический инцидент с ножом. Трое девочек, шести, семи и девяти лет, посещавших танцевальный мастер-класс, проведенный Тейлор Свифт, погибли. Многие другие дети и несколько взрослых также были ранены, некоторые тяжело. 20 августа король Карл III посетил Саутпорт.

По прибытии короля Карла его тепло приветствовала толпа, как сообщает британская BBC. Сначала он осмотрел дары, оставленные на мемориале, такие как цветы, игрушки и сувениры в память о жертвах. Затем он провел частную встречу с некоторыми выжившими и их семьями в мэрии Саутпорта, после чего подписал книгу соболезнований.

Во второй половине дня король Карл беседовал с местными политиками, представителями служб экстренной помощи и лидерами сообщества. Очевидно, речь шла о насильственных протестах, последовавших после ножевого нападения, направленных против иностранцев. Карл похвалил службы экстренной помощи и противопротестующих, сказав: "Король был вдохновлен многочисленными проявлениями сообщества, которые ответили на насилие и преступность сочувствием и стойкостью".

Местные жители нашли визит короля трогательно вдумчивым, как сообщает репортер вещательной корпорации. Многие из них были благодарны за личные усилия Карла, учитывая его собственные проблемы со здоровьем.

После инцидента британская королевская семья выразила свои соболезнования в социальных сетях. "Как родители, мы не можем представить себе испытания, через которые проходят семьи, друзья и близкие жертв Саутпорта", - поделились принц Уильям (42) и его жена, принцесса Кэтрин (42), в X и других платформах.

Король Карл и его жена, королева Камилла (77), были equally потрясены и выразили свои глубочайшие соболезнования в связи с "ужасающим" ножевым инцидентом через свои социальные сети.

После визита король Карл III поблагодарил местных жителей за их стойкость перед лицом насилия. Королевская семья, в том числе принц Уильям и принцесса Кэтрин, также выразила свои соболезнования пострадавшим семьям в социальных сетях, признавая тягостные обстоятельства.

Читайте также: