- "Монарх" и приборы: "Бед Наухайм" чтит Элвиса

Тысячи преданных поклонников Элвиса почтили своего рок-н-ролльного героя на фестивале в Бад-Наухайме. В пышных юбках, причёсках в стиле "боб" и усах, фанаты почтили память музыкального иконы (родившегося в 1935 году, ушедшего в 1977 году) на 22-м "Европейском фестивале Элвиса". На фестивале выступали двойники Элвиса и сверкали американские мускульные машины. Некоторые преданные фанаты даже выразили своё почтение, сделав татуировку с изображением певца.

В течение пяти дней по всему фестивалю звучали хиты "Короля" и музыка того времени. Особое внимание было уделено живым выступлениям американской звезды ("Отель "Сердцеbroken"") и оригинальным экспонатам из его коллекции, таким как одежда, инструменты, документы и афиши. Открытие фестиваля в пятницу вечером собрало больших зрителей.

Число посетителей будет объявлено в ближайшее время. "Несмотря на неблагоприятную погоду, отклик был положительным", - сообщил представитель фестиваля в воскресенье. "Сегодня мы завершаем фестиваль фильмом, и это завершает празднование этого года".

Элвис Пресли служил солдатом в близлежащем Фридберге с октября 1958 по март 1960 года и проводил время в Бад-Наухайме в то время. Любопытствующие могут посетить оригинальные места с помощью экскурсий.

22-й ежегодный "Европейский фестиваль Элвиса" был полон концертов и вечеринок, демонстрирующих хиты Элвиса Пресли и музыку того времени. Несмотря на не самую лучшую погоду, фестиваль собрал значительное количество поклонников, готовых почтить Короля рок-н-ролла.

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