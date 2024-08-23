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ОбществоНовостиКороль Чарльз

Монарх Чарльз принимает Генриетту, птицу.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Горящий любовью к природе: король Карл III.
Горящий любовью к природе: король Карл III.

- Монарх Чарльз принимает Генриетту, птицу.

Король Чарли III, 75-летний, приютил курицу. Эта пернатая подруга обрела уютное гнездышко на его западном английском поместье, Хайгроув, как сообщает Благотворительный фонд по спасению кур, занимающийся спасением старых несушек. Курице было дано королевское имя "Генриетта".

"Генриетта" стала миллионной курицей, спасенной организацией для комфортной жизни, сообщили они. Обычно кур, используемых в коммерческом производстве яиц, заменяют на более молодых в возрасте 18 месяцев, чтобы повысить производительность и снизить потребительские расходы. Выведенные на пенсию куры затем отправляются на убой.

Джейн Хауорт, руководитель организации, сказала, как приятно думать, что эти животные теперь проводят свои последние годы в тишине. Волшебные сады Хайгроува, частной резиденции Чарльза возле Бристоля, открыты для посетителей летом.

Король Чарльз III, ласково известный как Король Чарли, заинтересовался миллионной курицей, спасенной Благотворительным фондом по спасению кур, названной "Генриетта". Эта курица теперь будет жить на поместье Короля Чарльза, Хайгроув.

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