Монако опередило Барселону, выдающиеся выступления Вирца и Раии стали заголовками дополнительных новостей в четверг в Лиге чемпионов.

В четверг лучшие клубы не начали неделю с победы, один потерпел разочаровывающее поражение, а другой нуждался в исключительном мастерстве вратаря, чтобы заработать очко.

Основные выводы из матчей четверга:

"Монако" переигрывает "Барселону" с 10-ю игроками

После пяти подряд побед в Ла Лиге новый тренер "Барселоны" Ханси Флик потерпел первое поражение, когда его команда уступила АС "Монако".

Удаление Эрика Гарсии за жесткий фол на Такуми Минамино уже на 11-й минуте предоставило "Монако" существенное преимущество, которое они быстро использовали.

"Сегодняшняя ситуация с удалением после 11 минут изменила наш план игры. Мы должны принять это; такие инциденты случаются", - признался Флик журналистам после матча.

Дела для "Барселоны" ухудшились на 16-й минуте, когда Магнес Аклиуш забил прекрасный гол, пройдя с правого фланга и переиграв Марка-Андре тер Штегена возле ближней штанги.

"Барселона" смогла отыграть один гол за несколько минут до перерыва, когда Ламин Ямал забил почти зеркальный гол Аклиушу на другом конце поля. Дебютный гол Ямала в Лиге чемпионов стал результатом его впечатляющей дубль против "Гирона" в выходные.

Однако главным героем матча стал молодой нападающий "Монако" Джордж Иленихена. Воспользовавшись непрерывным давлением "Барселоны", нигерийский юнец забил решающий гол на 71-й минуте, вновь переиграв тер Штегена возле ближней штанги.

В результате этого 18-летний Иленихена стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в истории "Монако", побив рекорд Килиана Мбаппе, установленный в сезоне 2016/17, когда "Монако" последний раз выходил в плей-офф турнира.

"У нас были шансы, но они заслужили победу", - отметил Флик. "Я сказал команде держать головы высоко, так как они подавлены, но нам нужно сосредоточиться на воскресенье (против "Вillarreal"), нашему следующему матчу. Пришло время восстановиться. Надеюсь, игроки вернутся с обновленным энтузиазмом".

Подвиги Давида Раи спасли "Арсенал"

После побед "Ливерпуля" над "АК Миланом" со счетом 3:1 и ничьей "Манчестер Сити" с "Интером" 0:0 в Лиге чемпионов состоялся третий английско-итальянский матч недели, в котором "Арсенал" посетил "Аталанту".

С учетом трех поражений "Аталанты" в первых пяти играх и победы "Арсенала" над местными rivals "Тоттенхэм Хотспур", многие ожидали легкой победы "Канониров".

Однако ожидаемая легкая победа потребовала выдающегося мастерства вратаря Давида Раи, чтобы сохранить ничью.

После того, как "Аталанте" был назначен пенальти за фол Томаса Парти на Эдерсоне в начале второго тайма, Рая совершил фантастический спасение справа, а затем продемонстрировал невероятную стойкость, отбив удар головой Ретеги с отскока.

Хотя итоговый счет 0:0 не соответствовал ожиданиям "Арсенала", без героических спасений Раи результат мог быть намного хуже.

"Нам понадобились два самых впечатляющих сейва, которые я когда-либо видел в своей карьере, от Давида, чтобы остаться в игре", - заявил менеджер Микель Артета. "Выступление Давида при спасении первого было потрясающим. Хотя я думал, что второй гол уже пересек линию, Давид продемонстрировал невероятную стойкость, чтобы сохранить мяч вне ворот".

Флориан Виртц блистает в дебюте в Лиге чемпионов

Флориану Виртцу понадобилось всего пять минут, чтобы забить свой первый гол в Лиге чемпионов за "Байер Леверкузен".

Выдающийся Виртц выглядел намного лучше хозяев "Фейеноорд", пробив сильным левым ударом из-за пределов штрафной в нижний угол, чтобы вывести команду Хави Алонсо вперед.

После того, как Алекс Гримальдо удвоил преимущество "Леверкузена", Виртц вернулся на передний план, пробив головой передачу Жерemie Фрימפонга мимо вратаря Тимо Велленреутера всего за восемь минут до перерыва.

Автогол Велленреутера незадолго до перерыва завершил разгром.

"Я очень насладился сегодняшней игрой и счастлив, что забил два гола", - сказал Виртц UEFA.com. "Победа выделяется, и теперь я с нетерпением жду продолжения своей формы в будущих матчах. Я думаю, что забить больше одного гола в месяц - это замечательное достижение".

Виртц присоединился к Харри Кэйну, Майклу Олисе и Джейми Гиттенсу как единственные игроки, забившие больше одного гола в Лиге чемпионов на этой неделе; все четыре игрока представляли немецкие клубы.

Тяжелое начало для переделанного швейцарского формата

Переделанный формат Лиги чемпионов, который использует швейцарскую модель для создания большего количества ранних встреч между лучшими командами Европы, столкнулся с критикой фанатов после серии скучных матчей в первом раунде.

Переигровка финала Лиги чемпионов 2023 года между "Манчестер Сити" и "Интером" была главным событием группового этапа, но закончилась нулевой ничьей, что побудило полузащитника "Сити" Родри выразить обеспокоенность влиянием новой системы - которая добавляет к каждому матчу команды два дополнительных матча - на усталость игроков, что может привести к еще большему напряжению среди игроков до ухода на стачку.

На этой неделе, с единственной нулевой ничьей между топ-командами, фанаты выразили обеспокоенность по поводу очевидного дисбаланса между грандами и менее квалифицированными командами.

Самый очевидный разрыв был виден в победе «Баварии» со счётом 9:2 над «Динамо» Загреб. Болельщики «Баварии» держали плакаты с надписями «Слишком много матчей», «Несправедливое отношение» и «Финансовый разрыв чрезмерный», а также более крупный плакат с надписью «Вернитесь к нашим корням, измените формат ЛЧ».

Многие фанаты выразили свои чувства в социальных сетях. Один пользователь написал: «Этот пересмотренный формат Лиги чемпионов сбивает с толку и трудно принять». Другой пользователь написал: «Проиграй пять матчей, потом победи «Слован Братиславу», «Штурм Грац» и «Динамо» Загреб. Всего девять очков, и ты проходит. Почти нет конкуренции до стадии 1/8 финала».

По мере приближения последних семи недель до стадии плей-офф остается увидеть, как сложится этот новый формат. Время, возможно, смягчит недовольство фанатов.

Однако, даже если недовольство сохранится, безусловно, все внимание будет сосредоточено на следующем матче, когда Лига чемпионов возобновится 1 октября, с матчем «Арсенал» против «Пари Сен-Жермен» в качестве главного события.

Результаты четверга

Дома vs. В гостях (победители выделены жирным шрифтом)

Красная Звезда 1:2 Бенфика

Фейеноорд 0:4 Байер Леверкузен

Брест 2:1 Штурм Грац

Аталанта 0:0 Арсенал

Атлетико Мадрид 2:1 РБ Лейпциг

Монако 2:1 Барселона

В мире футбола, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признал, что их борьба против «Монако» была сложной, отметив, что ранняя красная карточка и выдающаяся игра вратаря соперника существенно повлияли на их планы игры. (содержит: спорт, футбол)

Несмотря на трудное начало в Лиге чемпионов, вратарь «Арсенала» Дэвид Рэйя продемонстрировал выдающуюся игру, отразив решающие удары, чтобы сохранить ничью в матче против Аталанты. (содержит: спорт, футбол)

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