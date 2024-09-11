- "Монах, которому предстоит суд в Люцерте" или "Монах Люцерте будет судим в январе"

Французский экологический активист предстанет перед судом в Эркеленце с 22 января, обвиняемый в нападении на сотрудников правопорядка, будучи в образе "Монаха из Лютцератха". Подтверждающее заявление суда было получено dpa.

В январе 2023 года "Монах из Лютцератха" стал известен во всем мире как маскированный мститель, переодетый в францисканского монаха. Видеозаписи запечатлели его действия, такие как толкание офицера, застрявшего в грязи, и другие. Деревня Лютцератх была вынуждена переехать из-за добычи угля, что привело к столкновениям между протестующими и полицией.

По данным обвинения, подозреваемый якобы ударил офицера сзади около 12 часов дня 14 января, заставив его споткнуться и получить боль в плече и синяки. Позже он толкнул полицейского примерно дважды, который помогал коллеге, застрявшему в грязи. Этот инцидент стал вирусным.

Французского активиста выследили через несколько средств, в том числе через интервью с журналом "stern", где он открыто признал титул "Монаха из Лютцератха". Не испытывая раскаяния, он даже признался: "Каким-то образом, это было весело. И я был действительно шокирован, что сам не застрял в грязи".

Суд назначил два дополнительных дня суда, помимо 22 января, а именно 5 февраля.

Несмотря на то, что он французский гражданин, активист продолжал свои действия в Лютцератхе, привлекая внимание всего мира. В день инцидента он также вызвал беспорядки во Франции, выражая солидарность с делом Лютцератха.

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