- Молодые женщины исполняют роль домохозяек

Дамы на кухне? В Instagram и TikTok хэштег #HomeMaker (англ. традиционная домохозяйка) ведет к странно устаревшему фильму 1950-х годов, который, к удивлению, происходит в наше время. Trend HomeMaker празднует образ традиционной домохозяйки, которая заботится о доме, еде и своей внешности с радостным disposition. Ее главная цель: довольный муж.

Очарование ведения дома

Самопровозглашенная домохозяйка "Мэри Молочница" (28 лет), имеющая более 89 000 подписчиков в Instagram, собирает травы в длинных цветочных платьях, готовит роскошные бисквитные торты, позирует с розовой книгой молитв и сочувствует мужчинам, которые делают свои собственные ланчи. В посте она заявляет, что быть домохозяйкой - лучшая карьера, и она вознаграждается любовью. Для нее феномен HomeMaker празднует "очарование ведения дома и материнства".

Estee D. Women (26 лет), домохозяйка с почти 200 000 подписчиков в TikTok, также ставит счастье своего мужчины на первое место. В своих видео она обсуждает, как привлечь "настоящего мужчину" и что составляет домохозяйку: "Это женщина, которая выбирает традиционный образ жизни с очень традиционными ролями". Мужчина работает, женщина заботится о доме. Жизнь домохозяйки становится образом жизни: Women против брачных контрактов ("Потому что я верю в верность своего мужа") и выступает за то, чтобы женщины подчинялись своим мужьям.

Бог, консерватизм, домашние дела

Многие считают эту покорную ментальность тревожной, особенно потому, что она ставит женщин в экономически невыгодное положение. Домохозяйки отвергают эту критику, как Women объяснила "CNN": "Отличие (от женщин 1950-х годов) в том, что у нас есть выбор. Женщины могут выбирать, быть просто домохозяйками или работать или делатьboth".

Однако путь от традиционной домохозяйки к консервативным ценностям быстр. Вместе с заквасками и полными юбками домохозяйки часто продвигают христианские ценности и консервативные идеологии. Women - набожная христианка и сторонник Трампа. "Мэри Молочница" считает свою роль домохозяйки "божественно предопределенной" и осуждает право на аборты, трансгендеров и вакцинацию, несмотря на то, что у нее был аккаунт OnlyFans до своей карьеры домохозяйки.

Почему так много молодых женщин привлекают к образу жизни домохозяйки?

Так почему же так много молодых женщин привлекают к образу жизни домохозяйки? В основном, это менее сложно. Women, например, видела свою мать, которая балансировала детей, домашние дела и работу как одинокая мать, как плохой пример для подражания. "Я не хотела бороться так же", - сказала она "CNN".

В самом деле, женщины работают больше, чем мужчины, совмещая оплачиваемую и неоплачиваемую работу. В Германии это на девять часов больше в неделю, как сообщалось в этом году в "Der Spiegel". Традиционные модели поведения обходят эту структурную проблему. Разумеется, если доход семьи может это поддержать.

Интересно, что домохозяйки и феминистки делят общую почву: обе выступают за признание домашней работы как работы. То, достаточно ли любви и благодарности в качестве компенсации, очень спорно.

Несмотря на критику, многие домохозяйки, подобные Estee D., видят свой выбор принять традиционные роли как личный. Они argue, как Estee сделала в интервью CNN, что "женщины могут выбирать, быть просто домохозяйками или работать или делатьboth".

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