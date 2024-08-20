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Молодые самцы занимаются игровыми видами деятельности примерно два часа в день.

Немцы, как правило, тратят около 19 минут в день на игры в цифровых устройствах, согласно опросу, показывающему различия, связанные с возрастом и полом.

 and  Wendy Allen
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Подростки в возрасте от 10 до 17 лет тратят более часа в день на игры, согласно новому...
Подростки в возрасте от 10 до 17 лет тратят более часа в день на игры, согласно новому исследованию.

- Молодые самцы занимаются игровыми видами деятельности примерно два часа в день.

Девочки тратят меньше четверти времени в день на видео- и компьютерные игры, чем мальчики. Согласно исследованию 2022 года, проведенному Федеральным статистическим управлением, мальчики в возрасте от 10 до 17 лет тратят примерно 1 час и 46 минут в день на игры на компьютерах, смартфонах, консолях или других устройствах. В отличие от них, девочки того же возраста тратят в среднем всего 26 минут.

Интерес к видео- и компьютерным играм, как показывает исследование, уменьшается с возрастом. Люди в возрасте от 10 до 17 лет тратят в среднем 1 час и 7 минут в день на игры, в то время как те, кто находится в возрастной группе от 18 до 29 лет, тратят примерно 38 минут. Люди в возрасте от 30 до 44 лет тратят 18 минут, те, кто находится в возрастной группе от 45 до 64 лет, тратят 8 минут, а люди старше 64 лет тратят 6 минут, согласно Федеральному статистическому управлению.

В среднем, всего 19 минут в день

Если рассматривать все возрастные группы, то люди в Германии тратят около 19 минут в день на видео- и компьютерные игры. Эти данные основаны на добровольном опросе использования времени, который проводится примерно каждые десять лет, как сообщает Федеральное статистическое управление. Участники отслеживают свои действия в дневнике времени или приложении в течение трех конкретных дней.

Несмотря на значительную разницу во времени, потраченном на игры мальчиками и девочками, представители обоих полов в целом тратят ограниченное время на компьютерные игры. В целом, люди в Германии играют в компьютерные игры примерно по 19 минут в день. Время, потраченное на игры, значительно сокращается с возрастом, как показывают данные исследования.

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