Молодые люди в Китае не тратят деньги на романтику.

Люди раньше стекались в социальные сети, чтобы похвастаться новыми iPhone и сумками Louis Vuitton, подаренными партнерами, а также фотографиями ужинов в роскошных ресторанах в День влюбленных в Китае, который обычно приходится на июль или август каждого года.

В то время Китай был предметом зависти всего мира. Но в этом году история была совсем другой. Люди выходили в онлайн, чтобы пожаловаться на отсутствие подарков и праздничного духа, ссылаясь на слабую экономику и трудный рынок труда.

Хэштег «Потребление падает на китайский День влюбленных. Молодые люди не хотят платить налог на любовь?» стал самым популярным на платформе Weibo в субботу, собрав 200 миллионов просмотров.

«Праздник Цинъи не такой, как в предыдущие годы. Он кажется почти безжизненным», - написал один пользователь.

Владельцы некоторых цветочных магазинов пожаловались на отсутствие клиентов на другой популярной платформе, Xiaohongshu, опубликовав фотографии нераспроданных роз в своих магазинах. CNN не удалось независимо подтвердить их утверждения.

Другие посты ностальгически вспоминали времена, когда у пар были деньги, когда мировая вторая по величине экономика процветала. Сейчас Китай страдает от целого ряда проблем, от слабого потребительского спроса до затяжного спада на рынке недвижимости и растущего долгового кризиса.

Альфред У, доцент Школы общественной политики Ли Куан Ю в Национальном университете Сингапура, сказал, что молодые люди, которые раньше были большими тратами на Цинъи, теперь испытывают трудности с поиском работы.

«Я думаю, что общее настроение очень плохое, и потребители очень консервативны», - сказал он, добавив, что отрицательное настроение стало «общей моделью» и «не только один праздник».

Снижение расходов, похоже, совпадает с «слабым трендом потребления, наблюдавшимся в течение последних двух лет», сказал стратег по рынку ИГ Еап Чун Ронг, добавив, что доверие потребителей в Китае «зависает на рекордно низком уровне».

То, как ведут себя китайские влюбленные, является вопросом для глобальных бизнесов - и правительства в Пекине. В последнее время несколько западных транснациональных корпораций, от косметического гиганта L'Oreal до автопроизводителя Volkswagen, предупредили о слабом спросе в Китае, поскольку доверие потребителей остается на низком уровне.

Продвижение правительства

Плохое настроение также влияет на усилия китайского правительства по поощрению брака как способа борьбы с падающими темпами рождаемости и старением населения. Уменьшающееся население, скорее всего, будет тормозить экономический рост.

В первом полугодии 2024 года зарегистрировано всего 3,43 миллиона браков, что в два раза меньше, чем за тот же период 10 лет назад, согласно Министерству гражданских дел.

В субботу государственная телестанция CCTV выпустила видео с редкими семейными портретами молодого китайского лидера Си Цзиньпина, его жены Пэн Лиюань и их дочери, чтобы отметить свой брак, который длится более трех десятилетий.

Но сообщения в социальных сетях показали, что люди не могут начать семью из-за долгов или из-за необходимости работать долгие часы.

«Когда люди, родившиеся после 1990 года, теперь в долгах (в десятках тысяч юаней), а «996007» становится нормой, где люди найдут настроение для свиданий?» - спросил пользователь Weibo.

«996» и «007» относятся к известным рабочим часам, требуемым некоторыми из крупнейших конгломератов Китая. Первое относится к работе с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю. Некоторые находятся в ситуации «007», что означает, что они работают каждый день.

Общее пессимизм проявляется в торговле и других данных. Согласно расчету CNN на основе официальных данных таможни, импорт ювелирных алмазов в первом полугодии этого года снизился на 28% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Поставщик алмазов De Beers в своем полугодовом отчете 2024 года сказал, что «продолжающиеся экономические вызовы в Китае» задерживают ожидаемое восстановление после резкого спада в 2023 году.

И согласно данным, опубликованным в прошлую пятницу Государственной администрацией по валютному контролю, прямые инвестиционные обязательства Китая, показатель иностранных прямых инвестиций в страну, снизились почти на 15 миллиардов долларов в квартал с апреля по июнь. Это произошло только второй раз с 1998 года, подчеркивая неспособность страны предотвратить отток капитала.

Звук тревоги

Цинъи, который празднуется уже тысячи лет, приходится на седьмой день седьмого месяца по лунному календарю (большая часть мира использует солнечный, или григорианский, календарь). Согласно легенде, это единственный день в году, когда мифические влюбленные Ниуланг, пастух, и Цзину, ткачиха, могут встретиться на небесном мосту.

В предыдущие годы это был идеальный шанс для китайских и западных компаний продвигать свою продукцию. Но все изменилось. Глобальные CEO больше не могут рассчитывать на Китай как на коммерческого столпа.

«Единственное место в мире, где доверие потребителей остается очень низким, - это Китай», - сказал CEO L'Oreal Николас Геронимус аналитикам на последнем собрании в конце прошлого месяца.

Он назвал слабый рынок труда и проблемы с недвижимостью причинами упадка. Более низкий, чем ожидалось, рост в глобальном секторе красоты в этом году в основном является результатом низкого доверия потребителей в Китае, добавил он.

Агентство по рекламе WPP сообщило на прошлой неделе, что второй квартал выручки в Китае упал почти на четверть по сравнению с предыдущим годом - и перспективы не намного лучше.

Я жду, что вторая половина останется очень сложной в Китае, добавила главный финансовый директор Джоанна Уилсон на конференции по результатам. "Я ожидаю, что в течение всего года (выручка) упадет на двузначные цифры".

Volkswagen и Mercedes были столь же пессимистичны в оценке экономики Китая.

"Я думаю, всем известно, что с тех пор, как мы вышли из ограничений из-за Covid в начале прошлого года, потребительская уверенность не вернулась", - сказал председатель Mercedes-Benz Group Ола Каллениус аналитикам 26 июля. "Мы не знаем, как долго и что понадобится, чтобы китайские потребители вновь обрели эту уверенность".

Контрибуции в отчете: Анжелика Чиара Язбек и Шон Дэн.

Несмотря на силу экономики Китая в прошлом, в этом году праздник Цинсяо был отмечен жалобами на вялую экономику и жесткий рынок труда, что привело к меньшим тратам на подарки и роскошные ужины. Это привело к снижению продаж у бизнесов, в том числе у цветочных магазинов, и уменьшению импорта алмазов ювелирного качества.

Попытка китайского правительства поощрять брак как способ борьбы с падающими рождаемостью и старением населения также пострадала. Согласно данным, опубликованным в прошлую пятницу Государственной администрацией валютного контроля, прямые инвестиционные обязательства Китая упали почти на 15 миллиардов долларов в квартал с апреля по июнь, что произошло всего второй раз с 1998 года.

(Слово "бизнес" используется во втором и третьем предложениях: Бизнесы, в том числе цветочные магазины, столкнулись со снижением продаж, и попытка китайского правительства поощрять брак также оказала финансовое влияние на бизнес.)

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