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Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

В результате исследований установлено, что дети с ограничениями владеют менее высокими показателями удовлетворенности жизнью, чем их здоровые сверстники. Основную роль в этом играет уменьшение возможностей участия. Существуют и другие проблемы.

 and  Anne Legman
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Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном...
Особенно молодые люди с инвалидностью сталкиваются со значительными проблемами в социальном вовлечении во многих аспектах своей жизни.

- Молодые люди с инвалидностью выражают более высокий уровень неудовлетворенности по сравнению со своими сверстниками без инвалидности.

Люди с ограничениями часто испытывают более низкий уровень удовлетворенности жизнью по сравнению со своими здоровыми сверстниками. Это подтверждается исследованием "Индекс включения молодежи", проведенным социальной организацией Aktion Mensch. В этом исследовании были опрошены молодые люди в возрасте от 14 до 27 лет tanto с ограничениями, как и без них.

По данным исследования, только около половины (53%) людей с ограничениями в целом довольны своей жизнью, в то время как эта цифра для тех, кто без ограничений, составляет более трех четвертей (78%). Дискриминация является более частым опытом для людей с ограничениями (85%), чем для их здоровых сверстников (61%).

Больше подвержены одиночеству и менее самостоятельны

Исследование также подчеркивает существенную разницу в социальной вовлеченности. Молодые люди с ограничениями сообщают, что чувствуют себя одинокими вдвое чаще (26%), чем другие (13%). Им также труднее заводить новых друзей. Кроме того, они чувствуют себя менее самостоятельными и менее свободными в выборе своего образовательного пути, такого как выбор школы, профессионального обучения или дальнейшего образования. С 41% они также испытывают значительно больше беспокойства о будущем, чем их здоровые сверстники (16%).

Христина Маркс, представитель Aktion Mensch, подчеркнула: "Данные ясно показывают, что до сих пор предстоит долгий путь, чтобы разнообразие считалось нормальным или даже полезным для нашего общества. Вот почему включение является решающим во всех аспектах жизни. Когда равное сосуществование изучается и практикуется с самого начала, все выигрывают, и цикл дискриминации даже не начинается".

Ограничения, которые испытывают люди с ограничениями, способствуют их большей склонности к одиночеству, с сообщением о том, что они чувствуют себя одинокими вдвое чаще, чем их здоровые сверстники. Кроме того, ограничения также могут приводить к воспринимаемой потере автономии, так как им часто труднее выбирать свой образовательный путь или заводить новых друзей по сравнению со здоровыми сверстниками.

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