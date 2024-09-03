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Молодые люди с инвалидностью часто выражают недовольство

 and  Ksenia Johnson
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Для детей и подростков с ограничениями сложно заводить друзей.
Для детей и подростков с ограничениями сложно заводить друзей.

Молодые люди с инвалидностью часто выражают недовольство

Многие молодые люди в Германии в целом живут довольной жизнью, но молодые люди с ограничениями часто рисуют другую картину. Часто они чувствуют предвзятость и имеют меньший доступ к социальным мероприятиям. Есть также высокая степень неопределенности в отношении будущего.

Исследование, проведенное организацией Aktion Mensch под названием "Барометр включения молодежи", подтверждает эти утверждения. В этом исследовании были опрошены молодые люди tanto с ограничениями, как и без них в возрасте от 14 до 27 лет.

Результаты показывают, что только половина (53%) молодых людей с ограничениями в целом довольны своей жизнью, в отличие от более чем трех четвертей (78%) тех, у кого нет ограничений. Опыт дискриминации более распространен среди людей с ограничениями, причем 61% сообщают о таких случаях по сравнению с 85% среди молодых людей с ограничениями.

Более изолированные и менее автономные

Исследование также подчеркивает разницу в социальном участии. Молодые люди с ограничениями сообщают, что чувствуют себя одинокими вдвое чаще (26%), чем их сверстники без ограничений (13%). Кроме того, им гораздо труднее заводить новых друзей. Они также чувствуют себя менее автономными и менее свободными в выборе школы, обучения или академических занятий. С 41% они также выражают большее беспокойство о будущем по сравнению с молодыми людьми без ограничений (16%).

Представитель Aktion Mensch Кристина Маркс подчеркнула важность включения с раннего возраста, заявив: "Статистика четко показывает, что нам еще предстоит долгий путь, чтобы общество приняло разнообразие как норму или даже увидело в нем преимущество. Включение должно быть частью повседневной жизни с самого начала, чтобы все могли извлечь выгоду и дискриминация даже не началась".

Исследование Aktion Mensch показывает, что молодые люди с ограничениями значительно более изолированы, причем 26% сообщают, что чувствуют себя одинокими вдвое чаще, чем их сверстники без ограничений. Кроме того, этой группе гораздо труднее заводить новых друзей по сравнению со сверстниками без инвалидности.

Результаты "Барометра включения молодежи" также свидетельствуют о том, что молодые люди с ограничениями имеют меньше автономии и свободы выбора в отношении школы, обучения или академических занятий, причем 41% выражают большее беспокойство о своем будущем по сравнению с молодыми людьми без ограничений.

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