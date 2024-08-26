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Молодые люди получают смертельные повреждения головного мозга во время футбольного матча

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Произошел трагический инцидент во время футбольного матча в Алабаме, в результате которого погиб...
Произошел трагический инцидент во время футбольного матча в Алабаме, в результате которого погиб юноша.

- Молодые люди получают смертельные повреждения головного мозга во время футбольного матча

Первый матч нового сезона закончился трагедией: подросток-футбольная звезда из Селмы, Алабама, ушел из жизни после тяжелых травм, полученных во время матча.

Утверждается, что жертвой стал Кэден Теллье, выступавший в роли квотербека за академию Моргана. Во время матча против Южной академии в пятницу он получил смертельные травмы во время табла в третьем квартале. Несмотря на быструю медицинскую помощь в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме, его жизнь спасти не удалось.

Травма головного мозга для футболиста

По слухам, разрыв сосуда в мозгу Теллье произошел во время обычной игры, когда он нес мяч и упал на землю. Директор Ассоциации независимых школ Алабамы, Майкл Макклендон, поделился этой информацией с CBS News в воскресенье. Школа все еще изучает детали инцидента и может потребоваться некоторое время, чтобы полностью понять травму.

Директор академии Моргана Брайан Оливер подтвердил новости CBS, выразив, что Теллье получил травму головного мозга. Кэден был широко уважаем и любим всеми в сообществе академии Моргана, как выразился Оливер на странице Facebook школы. Школа чтит его память и ценит положительное влияние, которое он оказал во время своего пребывания там.

Возможность донорства органов

Любящая семья Теллье также обратилась к общественности через Facebook, вспоминая его доброту и щедрость. "Май господь держать вас в своем объятии; мы благодарны за ваши молитвы", - они поделились, также прося continued support в эти трудные дни впереди.

В соответствии со своим альтруистическим характером, Теллье был донором органов, как сообщил директор школы.

В свете этой трагедии была запущена кампания GoFundMe, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семью Теллье, столкнувшуюся с огромными расходами на медицинскую помощь, авиационные перевозки, похоронные расходы и потерянную зарплату. К понедельнику днем по центральноевропейскому времени кампания собрала почти 75 000 долларов из запланированных 100 000.

Другие семьи в подобных ситуациях могут найти утешение в щедрости, проявленной по отношению к семье Теллье. Несмотря на трагическую кончину, решение Кэдена стать донором органов дает надежду и возможность спасти жизнь другим.

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