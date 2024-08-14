- Молодые люди бьют друг друга молотками и камнями

Драка вспыхнула в общественном бассейне в Донаувёрте (район Донау-Рис), где несколько детей и подростков подрались друг с другом. Они также атаковали друг друга молотком и камнем. Трое участников получили легкие травмы во вторник, сообщает полиция. Кроме того, была повреждена скамейка.

Как сообщают сотрудники полиции, спор между как минимум пятью участниками escalated. Несколько патрульных экипажей разняли детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Их запретили посещать общественный бассейн. Кроме того, им придется отвечать за причинение телесных повреждений и повреждение имущества.

Точное количество участников драки пока не установлено. Расследование также направлено на установление того, кто наносил удары, а кто просто присутствовал.

После запрета посещать общественный бассейн подростки решили посетить бассейн на открытом воздухе в качестве альтернативы. Несмотря на предыдущий инцидент, бассейн на открытом воздухе оставался мирным и приятным для других посетителей.

Читайте также: