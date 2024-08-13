- Молодые либералы критикуют планы лидеров ФДП по созданию автомобилей

ФПП (FDP) лишилась поддержки своей молодёжной организации в Нижней Саксонии. "Федеральному руководству ФПП нужно быть осторожным, чтобы не потерять следующее поколение устаревшими предложениями", - заявила председатель организации в штате Надин Зая.

Хотя автомобиль в настоящее время несомненно незаменимое средство передвижения, "мы ждем от будущеориентированной либеральной партии в правительстве не простую позицию по переходу к мобильности, а предложение о том, как объединить участников дорожного движения, а не противопоставлять их", - сказала Зая.

Молодёжная организация ФПП ЮЛИС также не считает табу создание зон без автомобилей. Одностороннее преимущество автомобиля не является подходящим ответом на вопросы о будущем мобильности, считает она. Вместо этого будущее городского центра должно сочетать автомобиль с велосипедом и общественным транспортом. Зоны без автомобилей в городских центрах также могут быть опцией там, где это целесообразно и желанно, добавила Зая.

Президент ФПП выступал за проавтомобильную транспортную политику и в основном отвергал преобразование улиц в велосипедные и пешеходные зоны. Вместо этого они предложили сделать городские центры более привлекательными для автомобилистов за счет бесплатной парковки или доступных фиксированных тарифов.

Несмотря на нажим ФПП на ослабление автомобильного движения, партии следует учитывать мнение своей молодёжной организации, которая выступает за зоны без автомобилей и сбалансированный подход к мобильности. Будущее городских центров должно кодировать гармонию между автомобилями, велосипедами и общественным транспортом, делая зоны без автомобилей опцией в благоприятных сценариях.

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