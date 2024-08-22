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"Молодость, которая нарушает молчание": Тейлор Свифт высказалась после предупреждения о террористической угрозе

Из-за problema безопасности было отменено несколько выступлений американской певицы Тейлор Свифт в Австрии. Через две недели она, наконец, нарушает молчание и раскрывает причины своего предыдущего молчания.

 and  James Williams
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- "Молодость, которая нарушает молчание": Тейлор Свифт высказалась после предупреждения о террористической угрозе

Тейлор Свифт высказалась после отмены концертов в Вене

Поп-звезда Тейлор Свифт наконец прокомментировала отмену своих концертов в Вене, поделившись своими мыслями в подробном посте в Instagram. Показы были отменены две недели назад из-за подозрений на исламистскую террористическую угрозу. Фанаты с нетерпением ждали реакции Свифт, которую она предоставила в четверг.

Свифт назвала отмену "разбивающей сердце", объяснив, что она оставила ее напуганной и ответственной, зная, что так много фанатов планировали присутствовать. Однако она также выразила благодарность властям, так как это позволило им оплакать отмененные концерты вместо потери жизней.

Любовь и единство фанатов вдохновили Свифт после отмены. Она продолжила выступать на пяти аншлаговых шоу в Лондоне, посвятив все свои усилия обеспечению безопасности зрителей.

Тейлор Свифт комментирует критику

Свифт четко дала понять, что не будет обсуждать подобные вопросы, если почувствует, что это может спровоцировать вред своим фанатам. В таких обстоятельствах "молчание" означало быть осторожным и ждать подходящего момента, чтобы высказаться.

Ей удалось успешно завершить европейскую часть своего тура, выступив на своем последнем европейском концерте на лондонском стадионе Уэмбли во вторник вечером перед аудиторией около 90 000 человек. Два человека были арестованы в Австрии за две недели до этого из-за предполагаемых связей с ИГ, один из которых якобы планировал атаку на концерте Свифт за пределами стадиона. В результате концерты в Вене были отменены.

"Эмоциональный американские горки"

"Выступление в Лондоне было эмоциональнойamerican roller coaster", - написала Свифт. Аудитория была яркой, свободолюбивой и полной радости. Энергетика на стадионе чувствовалась как теплый, любящий объятие от 92 000 человек, давая ей чувство спокойствия. Лондон казался сном наяву.

Последнее шоу в Лондоне чувствовалось как мирное празднование, с фанатами, дарившими браслеты дружбы полицейским и сотрудникам безопасности. Свифт выступала три с половиной часа, заканчивая концерт дождем конфетти и фейерверками. Некоторые "свити" даже собирали конфетти на память.

Будут ли комментарии Свифт по поводу выборов в США?

Учитывая близкие отношения Свифт со своими фанатами, некоторых удивило, что она молчала до сих пор. Летний тур Свифт охватывал различные европейские страны, в том числе Германию.

Она поблагодарила своих фанатов, сказав: "Было честью выступать для вас, танцевать с вами и делиться этими незабываемыми моментами". Теперь им всем нужен перерыв, прежде чем тур возобновится в октябре. Ближайшие шоу запланированы в США и Канаде. И суперзвезда Свифт, возможно, скоро будет приглашена высказать свое мнение - на этот раз о выборах в США.

На президентских выборах 2020 года Свифт поддержала тогдашнего демократического кандидата Джо Байдена против действующего республиканца Дональда Трампа. Будет ли Свифт теперь высказать свою точку зрения на матч-реванш Трампа и демократического кандидата Камалы Харрис?

despite the cancellation being "heartbreaking" and leaving her feeling responsible, Taylor Swift expressed gratitude to the authorities for allowing fans to mourn cancelled concerts instead of potential loss of lives ['♫ Taylor Swift ♫] mentioned earlier in the text. During her shows in London, Swift dedicated her energy to ensuring the safety of the audience and was moved by her fans' love and unity.

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