- Молодой взрослый неоднократно бьет игровые контроллеры в лицо на публичной игровой платформе.

На железнодорожном вокзале в Гамбурге два сотрудника безопасности DB столкнулись с трудностями и потребовали медицинской помощи. В воскресенье они встретили 22-летнего молодого человека на поезде S1, направляющемся на Рейнпербан, и когда он не смог предъявить билет, им было сказано покинуть поезд. Однако подозреваемый отказался подчиниться.

Отказ привел к физической драке, в результате которой все участники оказались на железнодорожной платформе. Сообщается, что 22-летний молодой человек схватил одного из инспекторов за горло и нанес несколько ударов по лицу. В конце концов, мужчину удалось успокоить и удерживать на железнодорожной платформе до прибытия федеральной полиции. Тест на алкоголь показал, что уровень алкоголя в крови подозреваемого составлял 2,25%. Авторитеты начали расследование в отношении него по подозрению в совершении насильственного нападения.

Во время драки tanto подозреваемый, как и сотрудники безопасности, были вынуждены покинуть поезд и оказаться на железнодорожной платформе. После того, как подозреваемый был временно успокоен, он оставался на железнодорожной платформе до прибытия федеральной полиции.

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