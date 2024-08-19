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Федеральные земли ГерманииНовостиКонтроль выхода

молодой взрослый должен выплатить штраф до выезда

Его ожидаемое путешествие в Марокко казалось не таким простым: Авторитеты обнаружили неоплаченный штраф и ордер на его арест в его цифровых устройствах.

 and  Michael Bootcampf
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- молодой взрослый должен выплатить штраф до выезда

На аэропорту Везе Нидеррейн во время рутинной проверки федеральная полиция обнаружила активный ордер на арест 21-летнего индивидуума, направлявшегося в Марокко. Этот гражданин Нидерландов управлял транспортным средством без действительного водительского удостоверения и должен был уплатить штраф в размере €800. Однако он проигнорировал свой долг. В результате прокуратура в Оснабрюке выставила исполнительный лист. 21-летний гражданин finally погасил свой долг в субботу вечером, что позволило ему отправиться в свой путь в Танжер, как объявила федеральная полиция.

После погашения долга 21-летний гражданин должен был пройти строгий контроль на выезде в аэропорту Везе Нидеррейн перед посадкой на рейс в Танжер. Во время процедуры контроля на выезде таможенный офицер тщательно проверял документы и вещи, которые нес этот человек.

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