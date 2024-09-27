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Молодой велосипедист Фуррер погиб после падения во время чемпионата мира.

 and  Vladimir Milov
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Молодой велосипедист Фуррер погиб после падения во время чемпионата мира.

Мюриэль Фюррер трагически скончалась. В возрасте 18 лет талантливая швейцарская велогонщица ушла из жизни после получения травм в результате аварии в больнице, как объявили UCI и организаторы Чемпионата мира по шоссейным велогонкам в Цюрихе. Причина ее смерти остается загадкой.

Подросток скончалась от полученных травм во время аварии в день гонки в четверг. Трагические новости были подтверждены в Университетской больнице Цюриха.

"Международное велосообщество оплакивает потерю многообещающего спортсмена с ярким будущим", - заявило UCI в заявлении, выразив глубочайшие соболезнования семье Фюррер. Они просят уважать их частную жизнь в это трудное время. Пресс-конференция назначена на 17:00 сегодня.

Авария Фюррер произошла во время юниорской женской шоссейной гонки на чемпионате мира UCI в Цюрихе. Она пострадала на лесистом участке трассы на северном берегу озера Цюрих, использовавшемся во всех шоссейных гонках. Несмотря на то, что ее доставили в больницу на вертолете, врачи не смогли спасти ей жизнь. Обстоятельства аварии расследуются. Чемпионат продолжается сегодня с гонкой U23 у мужчин.

Увеличение числа серьезных аварий

Фюррер была восходящей звездой швейцарского велоспорта, добившись успехов в шоссейных, горных велогонках и кросс-кантри. В мае она завоевала бронзовую медаль в командном зачете на чемпионате Европы по горному велоспорту в Румынии. Фюррер, проживавшая недалеко от трассы чемпионата, также училась в Школе спорта Цюриха.

В последнее время в мире велоспорта произошло несколько серьезных аварий. В июле норвежский велогонщик Андре Дреге погиб в результате фатальной аварии на спуске с Гроссглоккнера во время Тура Австрии. Менее чем за год до этого швейцарский велогонщик Гин Мадер трагически погиб в результате аварии на спуске с перевала Альбула во время Тура Швейцарии, что вызвало широкие дискуссии о безопасности в этом виде спорта.

Международное велосообщество глубоко опечалено трагической аварией Фюррер во время юниорской женской шоссейной гонки на чемпионате мира UCI в Цюрихе. Любовь Мюриэль к велоспорту выходила за рамки шоссейных гонок, так как она также блистала в горных велогонках и кросс-кантри.

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