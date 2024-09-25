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Молодой победитель чемпионата мира поздно и впечатляюще спасает Хоффенхайма.

 and  Viktoriya Miller
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Молодой победитель чемпионата мира поздно и впечатляюще спасает Хоффенхайма.

TSG Hoffenheim испытывает трудности tanto в Бундеслиге, как и в Лиге Европы под руководством главного тренера Пеллегрино Матараццо. В своем дебюте в Лиге Европы команда сыграла вничью 1:1 против ФК Мидтьюлланда после 1308 дней, в основном благодаря впечатляющей игре голкипера Оливера Баумана. Матч оставался открытым до последней минуты благодаря голу подростка.

В дебюте в Лиге Европы крайхгаузеры споткнулись и смогли лишь сыграть вничью, добавив давления на Матараццо после трех подряд поражений в Бундеслиге. Команде нужно улучшить свою игру перед перерывом на матчи сборных.

Дарио Осorio (42.) забил за минуту до перерыва, воспользовавшись шаткой обороной Хоффенхайма. Однако молодой Макс Мёрстедт спас очко в добавленное время, забив невероятный гол ножницами. Отличная игра Баумана в воротах сохранила команду в игре, что может быть обнадеживающим для национальной сборной Германии после травмы Марка-Андре тер Штегена.

Матараццо под прицелом

2023 год был сложным для ТСГ после увольнения спортивного директора Александра Розена и других членов правления в конце июля, что привело клуб к кризису. Матараццо подвергся критике после трех поражений в Бундеслиге, и рассматривалась возможность, что его пост займет ассистент главного тренера сборной Sandro Wagner. Однако Матараццо воспринял ничью как "изменение обстановки, свежий старт, новую энергию".

Несмотря на отсутствие ключевых игроков Андрея Крамарича и Антона Стаха, новая энергия Хоффенхайма не была очевидной с самого начала. Баumann несколько раз вступал в игру с впечатляющими сейвами, сперва против сильного удара Франкулино (3'), затем против бывшего игрока Вольфсбурга Кевина Мбабу (9') и один раз выбивал мяч из линии ворот (32'). Ошибка молодого Тома Бишопа привела к возможности для Эдуарда Чилуфья (30), но Баumann сделал впечатляющий сейв. finally, против удара Йоэля Андерссона (35'), голкипер идеально разместился в углу, чтобы сохранить счет равным. Лишь удар Осorio смог пробить Баумана перед перерывом.

После перерыва Баumann продолжил блистать, спасая команду несколько раз, когда оборона боролась. После выхода на поле Мергима Берши Хоффенхайм организовал атаку в конце матча. В итоге молодой Мёрстедт забил победный гол в последнюю минуту игры.

В свете этих трудностей Матараццо назвал ничью поворотным моментом, рассматривая ее как "изменение обстановки" для ТСГ Хоффенхайм. Несмотря на отсутствие в игре, звездный футболист Андрей Крамарич был по-настоящему пропущен, и новая энергия команды не была сразу заметна.

Давление на Матараццо к успешным выступлениям tanto в Бундеслиге, как и в Лиге Европы усилилось из-за трудностей команды в выигрыше матчей, что привело к обсуждениям других потенциальных тренеров, таких как ассистент главного тренера сборной Sandro Wagner. Однако впечатляющая игра команды в Европе благодаря звездной игре Баумана в воротах дает ТСГ Хоффенхайм надежду.

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