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Молодой пингвин по имени Песто превзошел своих родителей в росте, что принесло ему известность в социальных сетях.

Он выступает в качестве знаменитой личности, однако его описание включает в себя ярлык "амбulatory презренный продуцент пернатого экскремента".

 and  Lauren Adams
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Пesto, изображено вместе с одним из своих опекунов, достигло высоты около трех футов.
Пesto, изображено вместе с одним из своих опекунов, достигло высоты около трех футов.

Молодой пингвин по имени Песто превзошел своих родителей в росте, что принесло ему известность в социальных сетях.

Встречайте Песто, колоссального короля пингвинов, который к девяти месяцам вырастает больше своих родителей и весит 22,5 килограмма в Мельбурнском аквариуме Sea Life в Австралии.

Фотографии Песто, стоящего в высоту 90 сантиметров, или примерно 3 фута, стали вирусными в сети. Он не только заинтересовал любопытные умы, но и послужил платформой для обучения людей о королях пингвинов.

Хотя большинство людей знакомы со взрослыми королями пингвинов с их характерным черно-белым оперением, новорожденные покрыты коричневыми перьями. Только когда они учатся плавать, они начинают сбрасывать эти перья, процесс, называемый оперением.

Короли пингвины также известны тем, что проявляют половой диморфизм, что делает сложным определение их пола по внешнему виду. Чтобы узнать пол своих пингвинов, ухаживающие собирают крошечную каплю крови из пальца пингвина и отправляют ее в лабораторию для анализа.

Разоблачение пола Песто, обычно низкопробное событие с пирожными, сделанными сотрудниками, было совсем не низкопробным. Given his record-breaking tendencies, his reveal was broadcast on social media. В вирусном клипе смотритель разрезает белый торт, чтобы открыть синюю начинку.

Страница Instagram Sea Life может похвастаться впечатляющими 25 000 подписчиками.

"Я думаю, он всегда будет большим парнем", - говорит Микаэла Смале, смотритель пингвинов, работающий в Sea Life с 2018 года. "Как только он сбросит перья, он немного уменьшится и похудеет, но он уже значительно выше своего отца".

Биологический отец Песто, Блейк, является одним из старейших и крупнейших пингвинов в аквариуме. Однако сейчас он находится под опекой Танго и Хадсона, более молодых пингвинов, выбранных смотрителями Sea Life для опыта отцовства. Многие из 60 пингвинов имеют названия, связанные с едой, такие как Пудинг, Вупер и Лэминтоны.

Песто получает около восьми рыбных приемов пищи четыре раза в день - это более 30 рыб в день, удваивая ежедневный прием пищи среднего взрослого пингвина.

Как птенец, Песто также дополняет свой рацион питанием, предоставленным его родителями. С этой пищей приходит много отходов. Смале раскрывает, что пингвины обычно опорожняются каждые 15 минут, требуя от ухаживающих за поддержанием чистоты экспозиции пингвинов при посещении посетителями.

Песто, которому сейчас девять месяцев и вес 22,5 килограмма, вот-вот войдет во взрослую жизнь. Он начинает терять некоторые свои детские перья, и занятия плаванием от отца вот-вот начнутся.

"Иногда они могут стать довольно независимыми подростками, так что, может быть, он готов к своей бунтарской фазе", - говорит Смале.

"Я надеюсь, что он сохранит свою уникальную личность, и мы сможем продолжить следить за его путешествием, когда он станет частью колонии".

Несмотря на свой предстоящий переход во взрослую жизнь, размер Песто продолжает привлекать внимание, делая планы поездок для него трудными из-за ограничений пространства во время транспортировки. Популярность колоссального короля пингвинов также вызвала дискуссии о создании специальных условий для крупных пингвинов в будущих аквариумных экспозициях.

Наличие популярной фигуры, такой как Песто, в аквариуме побуждает посетителей узнать больше о королях пингвинов, что потенциально может привести к увеличению эко-туризма, связанного с местами обитания и усилиями по сохранению пингвинов.

Песто общается с существами-сосочками своей общины.

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