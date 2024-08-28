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ПанорамаНовостиНесчастный случай

Молодой немец погиб в результате смертельного взрыва песком.

Двое подростков из Мюнхена погибли в трагическом инциденте на датском пляже, захлебнувшись при приближении песка.В течение нескольких дней после этого инцидента власти обнаружили их тела.

 and  Viktoriya Miller
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Полиция установила периметр вокруг места происшествия.
Полиция установила периметр вокруг места происшествия.

- Молодой немец погиб в результате смертельного взрыва песком.

Отчёт об аварии: фатальный инцидент с участием двух немецких подростков на датском пляже

Авторитеты сообщают о неприятном инциденте: двое парней из Германии попали в беду, когда их внезапно засыпало песком и землёй во время отдыха на пляже Северного моря в Дании. Оба парня, девяти и двенадцати лет, родом из Мюнхена, как сообщила датская полиция.

Инцидент произошел, когда оползень ударил по Нёрре Воррупёру на севере Дании в воскресенье. Спасатели усердно работали, чтобы их освободить, и парни были освобождены примерно через 40 минут после первого экстренного звонка.

Они получили неотложную медицинскую помощь и были быстро эвакуированы вертолетом в больницу в критическом состоянии. К сожалению, их состояние оставалось неопределенным до недавнего времени.

С глубокой печалью мы подтверждаем, что парни скончались во вторник вечером, как сообщает полицейское управление Средней Ютландии. Семьи парней выразили благодарность местным жителям за их помощь и доброту, так как родители присутствовали во время несчастного случая.

Парни на песчаных дюнах

Крохотный прибрежный городок Нёрре Воррупёр находится на побережье Северного моря на севере Дании, примерно в 250 километрах к северу от границы с Германией. Preliminary police investigations reveal that the two lads were engaged in playing on the beach and digging a makeshift cave into the sand dunes. It's speculated that these activities might have triggered the abrupt landslide. Heavy rainfall in the region over the past few days may have also raised the risk of landslides along the coast. The incident's cause remains undetermined as of now.

Бенни Бак, начальник спасательной станции, поговорил с датской радиостанцией DR, сказав, что он и коллега предостерегали парней всего за минуты до оползня. "Они скакали с дюн и готовились выкопать яму", - сказал Бак. Его коллега посоветовал им покинуть эту зону, предупредив об опасности и риске обрушения.

После оползня парней засыпало большими, тяжелыми кусками песка и растительности. Спасателям пришлось использовать трактор и проволоку, чтобы освободить землю.

В тот же день в другом месте региона произошел еще один инцидент, связанный со скольжением грязи и спасением десятилетнего немецкого мальчика, который получил лишь незначичную боль в спине.

Датские власти предупредили общественность в начале недели об нестабильности песчаных дюн из-за влажной погоды, подчеркнув повышенный риск обрушения оползней.

Несмотря на предупреждение, оползень, вызванный неизвестными факторами, привел к аварии, в результате которой двое немецких парней оказались засыпаны в Нёрре Воррупёре. К сожалению, несмотря на героические усилия спасательной команды, оба парня скончались от полученных травм во вторник вечером.

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