- Молодой немец погиб в результате смертельного взрыва песком.

Отчёт об аварии: фатальный инцидент с участием двух немецких подростков на датском пляже

Авторитеты сообщают о неприятном инциденте: двое парней из Германии попали в беду, когда их внезапно засыпало песком и землёй во время отдыха на пляже Северного моря в Дании. Оба парня, девяти и двенадцати лет, родом из Мюнхена, как сообщила датская полиция.

Инцидент произошел, когда оползень ударил по Нёрре Воррупёру на севере Дании в воскресенье. Спасатели усердно работали, чтобы их освободить, и парни были освобождены примерно через 40 минут после первого экстренного звонка.

Они получили неотложную медицинскую помощь и были быстро эвакуированы вертолетом в больницу в критическом состоянии. К сожалению, их состояние оставалось неопределенным до недавнего времени.

С глубокой печалью мы подтверждаем, что парни скончались во вторник вечером, как сообщает полицейское управление Средней Ютландии. Семьи парней выразили благодарность местным жителям за их помощь и доброту, так как родители присутствовали во время несчастного случая.

Парни на песчаных дюнах

Крохотный прибрежный городок Нёрре Воррупёр находится на побережье Северного моря на севере Дании, примерно в 250 километрах к северу от границы с Германией.

Бенни Бак, начальник спасательной станции, поговорил с датской радиостанцией DR, сказав, что он и коллега предостерегали парней всего за минуты до оползня. "Они скакали с дюн и готовились выкопать яму", - сказал Бак. Его коллега посоветовал им покинуть эту зону, предупредив об опасности и риске обрушения.

После оползня парней засыпало большими, тяжелыми кусками песка и растительности. Спасателям пришлось использовать трактор и проволоку, чтобы освободить землю.

В тот же день в другом месте региона произошел еще один инцидент, связанный со скольжением грязи и спасением десятилетнего немецкого мальчика, который получил лишь незначичную боль в спине.

Датские власти предупредили общественность в начале недели об нестабильности песчаных дюн из-за влажной погоды, подчеркнув повышенный риск обрушения оползней.

Несмотря на предупреждение, оползень, вызванный неизвестными факторами, привел к аварии, в результате которой двое немецких парней оказались засыпаны в Нёрре Воррупёре. К сожалению, несмотря на героические усилия спасательной команды, оба парня скончались от полученных травм во вторник вечером.

