- Молодой гонщик, 19 лет, попал в аварию, потерял контроль над мотоциклом, в результате чего он упал в кювет.

В Joachimsthal, районе Барним, 19-летний молодой человек пострадал в результате дорожной аварии на мотоцикле. После инцидента в субботу днем медицинские работники доставили подростка в больницу с несколькими переломами, как сообщает полиция восточного округа.

Предполагается, что другой мотоциклист спровоцировал аварию, не соблюдая безопасную дистанцию, в результате чего 19-летний молодой человек потерял управление. В результате, он якобы съехал с дороги и попал в кювет. Предполагаемый виновник оперативно покинул место происшествия, как заявили власти.

Авария на мотоцикле в Joachimsthal потребовала от 19-летнего молодого человека длительного лечения в больнице. Несмотря на то, что другой мотоциклист, предположительно, не соблюдал безопасную дистанцию, спровоцировав аварию, он покинул место происшествия.

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