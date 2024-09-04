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Молодой человек защищает сетку против Израиля, ногой на чемпионате Европы

Загадочное игровое событие в Венгрии

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
В последней игре молодая сборная U21 вновь не пощадила Израиль.
В последней игре молодая сборная U21 вновь не пощадила Израиль.

Молодой человек защищает сетку против Израиля, ногой на чемпионате Европы

Европейские отборочные матчи подходят к концу: сборная U21 Германии решительно обыграла Израиль в матче группы D на нейтральной территории в Венгрии, без зрителей из соображений безопасности. Победа дает немецкой команде четырехочковое преимущество над Польшей, занимающей второе место.

Германия приближается к тому, чтобы закрепить свое место в турнире, после доминирующей победы со счетом 5:1 (3:0) над Израилем в Гёре. Под руководством вернувшегося звездного игрока Карима Адейеми, которого тренировал Антонио ди Сальво, команда DFB не проявила слабости.

Вратарь Николо Трезолди из "Ганновер 96" и Адейеми забили по два гола, а Анsgар Кнауфф из "Айнтрахт Франкфурт" забил пятый гол в последнюю минуту основного времени. Адейеми, который ранее отказался играть в матче U21 в 2023 году и подвергся критике за это решение, показал впечатляющую игру на поле.

Генеральный директор DFB Андреас Реттиг похвалил Адейеми во время перерыва, назвав игру "убедительной" и похвалив Адейеми за его преданность. Нів Йехoshua забил гол престижа за Израиль, команда которого осталась без очков внизу таблицы.

Если Германия сможет победить в своем следующем матче против Эстонии во вторник и Польша проиграет Болгарии в то же время, Германия завоюет победу в группе и обеспечит себе место в турнире 2025 года в Словакии.

Игра, первоначально запланированная на 2023 год, но перенесенная после нападения Хамаса на Израиль, была перенесена в Венгрию из-за вопросов безопасности. С ограниченным периодом подготовки и пустым стадионом, напоминающим времена коронавируса, команда DFB преодолела трудности и сохранила свою прочную игру на поле.

Нападающий Трезолди, заменивший отдохнувшего Юссуфы Мукоzko, забил свой первый гол в футболке U21, а Адейеми последовал за ним всего через несколько мгновений, отметив свои дебюты важными вехами.

С сильной игрой в первом тайме Германия контролировала большую часть игры, стремясь к третьему голу. И именно тогда Трезолди выполнил просьбу Ди Сальво во время перерыва на воду. Адейеми добавил еще один впечатляющий сольный гол во втором тайме, еще больше увеличив преимущество.

Молодые игроки DFB продолжают свою впечатляющую форму, с Каримом Адейеми во главе в их победе со счетом 5:1 над Израилем. Из-за своего предыдущего отсутствия в матче U21 Адейеми особенно выделяется в игре с молодыми игроками DFB, в том числе забив два гола.

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