- Молодой человек захватывает управление рулем во время вождения матери

Во время поездки в районе Бад-Дюркхайм подросток агрессивно хватался за руль несколько раз, подходя к тому, чтобы спровоцировать ДТП. По данным полиции, инцидент произошел между 46-летней женщиной и ее 17-летним сыном, которые поссорились ранее. В субботу вечером подросток несколько раз применил силу к рулю, заставляя автомобиль резко сворачивать к тротуару, но, к счастью, без происшествий. При осмотре подростка полиция обнаружила запрещенное оружие - кастет. В результате молодой человек теперь обвиняется в угрозе безопасности дорожного движения и нарушении закона о ношении оружия.

Агрессивные действия подростка у руля во время поездки повысили риск аварий. К счастью, несмотря на опасные маневры, в субботу вечером аварий не произошло.

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