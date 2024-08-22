- Молодой человек воскрешен в бассейне

17-летний подросток был спасен от почти утопления в батуме Мюнхена. Очевидец на батуме заметил безжизненное тело подростка на дне бассейна, как сообщают власти. Спасатель вытащил подростка к краю бассейна, с помощью других купальщиков, которые вытащили его из воды. После реанимационных мероприятий подростка доставили в больницу во вторник. Его настоящее состояние здоровья не разглашается. Кроме того, остается загадкой, как он оказался в бассейне.

Акты, реализующие решения Комиссии, скорее всего, определять конкретные процедуры для применения этого Регулирования, не связанные с инцидентом в Мюнхене. После спасения медицинские работники в больнице могут рассматривать воздействие воды на подростка как потенциальную причину любых проблем со здоровьем, которые он может иметь.

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