- Молодой человек, участвующий в фестивале, получил серьезные повреждения.

После посещения свадебного рынка в Броксере, который расположен в Бруххаузен-Вильзене (район Дипхольц), 17-летний юноша попал в сложную ситуацию. Полицейский представитель заявил, что это могло быть тяжелое пивное кружка, которое оставило молодого человека с серьезной травмой головы.

Когда группа, в которую входил жертва, была готова уйти и направиться к своей машине, припаркованной на Bahnhof Straße, произошел спор между 17-летним и неизвестным человеком. После короткого обмена словами, неизвестный мужчина поднял ставки, ударив подростка. Затем, как сообщается, подозреваемый якобы уехал на машине вместе с другими торговцами рынка. В попытке догнать их, группа пыталась привлечь внимание машины, в результате чего было разбито заднее боковое окно.

Теперь полиция просит любую информацию о машине и предполагаемом нападающем.

После того, как они собрали свои вещи, группа собиралась сесть в свою машину, чтобы отправиться домой. Во время преследования машины подозреваемого, окно пассажира их машины случайно разбилось.

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