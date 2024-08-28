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Молодой человек разрушает древнее 3500 летнее судно, музей сохраняет спокойствие.

Малолетний ребенок случайно уничтожил историческую реликвию в музее, демонстрируя удивительную собранность во главе учреждения.

 and  Christian Meier
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- Молодой человек разрушает древнее 3500 летнее судно, музей сохраняет спокойствие.

Во время поездки в музей Хайфы в Израиле четырехлетний ребенок сделал то, что дети часто делают - вызвал аварию. К сожалению, на этот раз это повлекло повреждение древней экспозиции, которая была вокруг уже века. Вместо вызова полиции музей принял решение пригласить ребенка на еще одну экскурсию.

Директор музея Инбал Ривлин объяснил агентству новостей DPA: "Обычно, когда экспонаты намеренно повреждаются, мы жестко с этим справляемся, часто вовлекая полицию. Но это не был такой случай. Простое недоразумение произошло с хрупким предметом из-за любопытства молодого посетителя".

Ребенок и его семья согласились посетить музей снова на этой неделе на экскурсию, где они смогут увидеть восстановленный экспонат. По словам Ривлина, визит поможет им позитивно пережить ситуацию. Музей не стал делиться более подробностями об инциденте.

Экспонат, как указано в заявлении музея, датируется Средним бронзовым веком, около 2200-1500 г. до н.э., что делает его более чем 3500-летним. Ривлин добавил: "Хотя мы нашли подобные артефакты в раскопках, большинство из них были либо сломаны, либо неполными. Этот был целым и был довольно редкой находкой из-за своего размера".

Музей имеет политику сделать археологические артефакты доступными для общественности, и они часто выставляют их без барьеров или стеклянных стен. "Мы считаем, что есть особая прелесть в опыте древней находки без каких-либо препятствий", - сказал Ривлин, подтвердив, что эта политика останется в силе.

Несмотря на политику музея выставлять артефакты без барьеров, это привело к уникальной ситуации, когда молодой посетитель случайно повредил редкий экспонат. Несмотря на то, что он был более чем 3500-летним и очень ценным, музей принял решение не вызывать полицию и вместо этого выбрал более образовательный подход, пригласив ребенка на экскурсию.

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