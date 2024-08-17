- Молодой человек приводит к столкновению, затем вызывает драку.

Водитель сбил пользователя электрического скейта, в результате чего тот упал и получил травмы. 19-летний юноша, который катался на скейте на круговом движении, лишился нескольких передних зубов и получил синяки и царапины в результате происшествия в пятницу в Пёкинге (район Штарнберга), сообщили в полиции. Помимо вызова правоохранительных органов, 19-летний юноша также связался со своим 22-летним братом и рассказал ему о ДТП. Прибыв на место, 22-летний брат схватил водителя и повалил его на землю, после чего несколько раз ударил его по лицу.

По словам представителя полиции, 19-летний юноша обратился за медицинской помощью самостоятельно. Первоначальная информация о степени тяжести травм 22-летнего брата не поступала. Полиция расследует дело и рассматривает возможность предъявления обвинений tanto водителю, как и 22-летнему брату.

22-летний брат родом из баварского региона, именно в районе Штарнберга произошло происшествие. Полиция проводит расследование в Баварии, рассматривая возможность предъявления обвинений обоим братьям, причастным к ДТП.

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