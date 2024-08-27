- Молодой человек потерял управление своим автомобилем в 19 лет.

В понедельник вечером в Бремене 19-летний водитель, превышая скорость на значительное количество километров в час на местной улице, потерял управление. Машина выехала на обочину и скатилась вниз по крутому склону, как сообщает полиция.

Пассажиры автомобиля получили травмы, но смогли выбраться из обломков и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Молодой водитель признался в службе экстренной помощи, что ехал со скоростью более 170 километров в час, в то время как предельная скорость составляла всего 50 километров в час. Полиция изъяла его водительское удостоверение и возбудила против него дело. Он получил права совсем недавно.

В ту роковую ночь молодой водитель находился за рулем машины, превышавшей скорость. После потери контроля автомобиль скатился вниз по крутому склону.

Читайте также: