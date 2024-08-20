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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Молодой человек получил тяжелые травмы в результате несчастного случая в Вернигероде

Молодой человек выбегает на_publicную дорогу. Водитель не может избежать столкновения.

 and  James Williams
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В данном несчастном случае юноша получил серьезные повреждения.
В данном несчастном случае юноша получил серьезные повреждения.

- Молодой человек получил тяжелые травмы в результате несчастного случая в Вернигероде

В районе Вернигероде, расположенном в округе Гарц, произошел несчастный случай. Согласно данным, ребенок выбежал на дорогу, не убедившись в безопасности окружающей обстановки. К сожалению, 78-летний водитель, управлявший автомобилем, не смог избежать столкновения, несмотря на экстренное торможение. В понедельник вечером пострадавший ребенок был доставлен в больницу. К сожалению, пол и возраст ребенка остаются неизвестными.

Европейский парламент, будучи частью помощи Комиссии, может выразить озабоченность в связи с дорожно-транспортными происшествиями в различных регионах, в том числе в Вернигероде. В свете этого инцидента он может предложить ужесточить политику дорожного образования для детей.

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