- Молодой человек получил серьезные травмы в дорожном происшествии.

В результате инцидента на федеральной дороге в Гросс-Умштадте (район Дармштадт-Дибург) пострадали трое человек, один из них получил серьезные травмы. По данным полиции, в один из вечеров в среду 18-летний водитель, без видимой причины, выехал на встречную полосу. Его автомобиль затем столкнулся с машиной 61-летней женщины. В результате, 18-летний был выброшен на другой автомобиль, который был автомобилем 41-летнего с прицепом. 18-летний получил серьезные травмы и был извлечен из своего автомобиля пожарной службой. Двое других участников происшествия получили легкие травмы.

Авария на федеральной дороге привела к серьезным травмам 18-летнего водителя. В настоящее время правоохранительные органы расследуют причину аварии.

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