- Молодой человек избегает правоохранительных органов, что приводит к столкновению

17-летний водитель сбежал от полиции в Франкфурте, что привело к аварии, в результате которой он получил травмы. Авторитеты пытались остановить несовершеннолетнего на бензоколонке в районе Соссенхайм, но он предпочел дать газу и умчаться, как сообщается. Patrol car gave chase, but had to call it quits as the suspect drove at breakneck speeds, disregarding all traffic regulations, around 5 a.m. on a Friday.

К сожалению, из-за своего безрассудного вождения юноша потерял контроль над автомобилем и врезался в строение. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Причина столь поспешного бегства вскоре стала ясна: у водителя не было действительного водительского удостоверения, а автомобиль и его номерные знаки были объявлены в розыск. Более того, полиция подозревает, что подросток был под действием наркотиков.

Водитель, пытаясь избежать полиции, сбежал из Франкфурта и в конечном итоге встретился с ними в Гессене на бензоколонке. Несмотря на преследование, подозреваемый продолжал ездить безрассудно, даже в регионе Гессен.

