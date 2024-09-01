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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Молодой человек избегает правоохранительных органов, что приводит к столкновению

При встрече с правоохранителями с целью остановки молодой водитель предпочел избежать, чем подвергнуться остановке. Этот выбор, скорее всего, был вызван несколькими причинами.

 and  John Stellmacher
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В случае отсутствия действительного водительского удостоверения, молодой человек успешно уходил от...
В случае отсутствия действительного водительского удостоверения, молодой человек успешно уходил от правоохранительных органов (архивное изображение).

- Молодой человек избегает правоохранительных органов, что приводит к столкновению

17-летний водитель сбежал от полиции в Франкфурте, что привело к аварии, в результате которой он получил травмы. Авторитеты пытались остановить несовершеннолетнего на бензоколонке в районе Соссенхайм, но он предпочел дать газу и умчаться, как сообщается. Patrol car gave chase, but had to call it quits as the suspect drove at breakneck speeds, disregarding all traffic regulations, around 5 a.m. on a Friday.

К сожалению, из-за своего безрассудного вождения юноша потерял контроль над автомобилем и врезался в строение. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Причина столь поспешного бегства вскоре стала ясна: у водителя не было действительного водительского удостоверения, а автомобиль и его номерные знаки были объявлены в розыск. Более того, полиция подозревает, что подросток был под действием наркотиков.

Водитель, пытаясь избежать полиции, сбежал из Франкфурта и в конечном итоге встретился с ними в Гессене на бензоколонке. Несмотря на преследование, подозреваемый продолжал ездить безрассудно, даже в регионе Гессен.

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