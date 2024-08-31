- Молодой человек, 19 лет, попал в смертельную аварию после того, как его сбил автомобиль, когда он шел.

19-летний молодой человек трагически погиб после того, как его сбил автомобиль в Lichtenau. По данным полиции, этот юноша прогуливался вместе со своим 24-летним другом, когда автомобиль, ехавший в их направлении, ударил его ранним субботним утром. 19-летний молодой человек получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Водитель неустановленного автомобиля быстро свернул на ближайшее поле и скрылся, не оказав помощи пострадавшему. Полиция провела тщательные поиски виновника ДТП в течение ночи, даже использовав вертолет. Примерно в 7:00 утра 25-летний мужчина связался с полицией. В настоящее время продолжается расследование, чтобы установить, является ли он водителем, скрывшимся с места происшествия. Его автомобиль был изъят, а также взята кровь на анализ.

ДТП привело к серьезным травмам 19-летнего молодого человека, в результате чего он трагически скончался в больнице. Водитель, виновный в наезде, покинул место происшествия, не оказав помощи, оставив множество вопросов без ответов.

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