- Молодой человек, 15 лет, задержан после нападения на ножевого ножника в Соллингене.

Пятнадцатилетний подросток находится под стражей в связи с предполагаемым участием в ножевом инциденте в Золингене. Чиновники исследуют, есть ли связь с преступлением, и выразили свои подозрения на пресс-конференции в Вуппертале. В настоящее время подростка обвиняют в недонесении о планируемых правонарушениях. По словам очевидцев, неизвестный человек якобы общался с несовершеннолетним о своих намерениях, что совпадает с преступным деянием.

Тем не менее, следователи еще не установили, является ли этот человек настоящим преступником. Очевидцы разговора не видели, как совершалось преступление. На данный момент не обнаружено никаких вероятных подозреваемых.

Инцидент в Золингене вызвал озабоченность в Германии из-за его близости к Вупперталу. Подозреваемый, несовершеннолетний, якобы из Германии.

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