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Молодежь, выступающая за лес - финансовое обязательство в области лесоводческого образования

В последнее время в Тюрингии наблюдалось ухудшение состояния лесов, в частности сосновых. Теперь акцент делается на посадке новых деревьев. Значительный вклад в это дело вносит государственная организация.

 and  Anthony Ross
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В Тюрингии есть значительная потребность в восстановлении его лесов экологически чистым способом,...
В Тюрингии есть значительная потребность в восстановлении его лесов экологически чистым способом, используя деревья, такие как douglasii

- Молодежь, выступающая за лес - финансовое обязательство в области лесоводческого образования

Более чем пятая часть лесов Тюрингии пала жертвой засухи и нашествия жуков-типографов, что затронуло поразительные 120 000 гектаров. Эта мрачная картина представляет значительные вызовы для лесного питомника Брайтенворбис в районе Эйхсфельд, как заявила министр сельского хозяйства Сюзанна Каравански (Левые) перед мероприятием, посвященным 60-летию государственного учреждения. Каравански объяснила: "Разрушенные земли служат гигантской открытой лабораторией для адаптации лесов к изменению климата".

С 2018 года было высажено около десяти миллионов саженцев на более чем 11 000 гектарах tanto в государственных, как и в частных/общинных лесах. Это составляет почти десять процентов пострадавших территорий, на которых ведутся активные работы по посадке. Каравански заявила: "Лесопитомник Брайтенворбис сыграл в этом решающую роль. Сейчас это учреждение более важно, чем когда-либо".

В питомнике культивируется около 32 видов деревьев. Значительная часть семян поступает из государственного семенного питомника, которые собираются местными селекционерами с деревьев. Около половины пострадавших территорий постепенно засаживаются местными видами.

Каравански выразила благодарность, что Тюрингия продолжает поддерживать питомник, когда производство саженцев было поставлено под вопрос. Другие регионы прекратили производство саженцев десятилетия назад, согласно министру.

Лесопитомник Брайтенворбис предлагает широкий ассортимент посадочного материала, адаптированного к региональной пересадке лесов. Там выращивают 32 вида деревьев, в том числе ель, дуб, бук, сосна, клен и липа, а также редкие виды деревьев, такие как арония, арония, дикая груша и тис.

По словам министра, государство усилило финансирование и персонал лесопитомника. В настоящее время ведется инвестиция в теплицу. В теплице можно выращивать редкие и дорогие виды деревьев и кустарников.

Лесопитомник производит до двух миллионов растений в год. Он тесно сотрудничает с исследовательским центром и центром компетенции в лесном хозяйстве в Гота, который включает климатические испытания и создание дополнительных семенных питомников.

Государственные средства используются для модернизации объекта, основанного в 1964 году. В настоящее время строятся новые теплицы и тенистые дома, чтобы заменить старые пластиковые теплицы по оценке в 2,2 миллиона евро. Это позволит значительно увеличить выращивание деревьев в контейнерах.

После ущерба, причиненного засухой и нашествием жуков-типографов, лесопитомник Брайтенворбис является ключевым в посадке подходящих видов деревьев на пострадавших территориях. Питомник, расположенный в районе Эйхсфельд, выращивает различные виды деревьев, в том числе ель, дуб и сосну, чтобы способствовать адаптации и восстановлению лесов.

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