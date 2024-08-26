- Молодежь: треть поддерживает AfD - две трети выражают опасения по отношению к ней

Альтернатива для Германии (АфД) одержала победу на симулированных выборах среди молодежи в Саксонии, получив 34,5% голосов от лиц в возрасте до 18 лет, согласно данным Саксонского молодежного круга.

Христианско-демократический союз (ХДС) занял второе место с 16,2%, а «Левые» (Линке) остались на третьем с 11,8%. Социал-демократическая партия (СДПГ) получила 8,5% голосов молодежи, «Зеленые» - 5,7%, а Баварская социальная партия (БСП) лишь немного опередила партию сатирика Мартина Зоннеборна с 4,8%. При таких низких показателях партия Зоннеборна не получила бы места в земельном парламенте.

АфД получила наибольшую долю голосов в Баутцене, составившую 57,1%. ХДС следовал с большим отрывом с 15,6%. Только «Левые» (6,5%) и СДПГ (5,1%) получили голоса, превышающие 5%.

Винсент Дрюс, председатель Саксонского молодежного круга, выразил обеспокоенность успехом АфД на выборах, заявив: «Успех АфД на этих выборах тревожен и свидетельствует о том, что их идеологии находят отклик у молодых людей. Это ясный мандат для нас и всех демократических активистов упорно продвигать и защищать демократические ценности. Эти результаты подчеркивают значительную роль молодежных программ в нашем обществе».

Приблизительно 9000 голосов было подано на выборах U18, которые не точно представляют собой молодежное население, а служат проектом политического образования. Урны для голосования на этих выборах были доступны в 150 местах по всей Саксонии с 19 по 23 августа.

Опрос молодежи: тревога перед АфД и Зелеными

В другом месте Институт исследований поколений провел опрос молодежи 2024 года, который показал, что 65% впервые голосующих в восточных регионах боятся АфД (74% в западных регионах), и многие также выражают опасения по поводу Зеленых (30% на востоке и 25% на западе).

Основатель института Рюдигер Маас прокомментировал: «Для нас это новый тренд, когда молодые люди выражают реальные страхи перед политическими партиями, не только перед АфД, но и перед другими. Эти страхи часто подпитываются видеороликами в социальных сетях, изображающими Зеленых как опасных».

Исследователи из Аугсбургского института провели исследование о голосовании молодежи перед предстоящими выборами в Тюрингии и Саксонии. Они опросили 870 человек в возрасте от 16 до 25 лет по всей Германии и провели интервью с 132 молодыми людьми.

Терпимость к разным решениям голосования

Прямые интервью показали терпимость к решениям голосования других молодых избирателей, даже если они поддерживают АфД или наоборот. «Они говорят: "Это мой друг, и я уважаю его мнение, даже если оно отличается от моего"», - сказал Маас. Он также добавил, что классическое лево-правое разделение становится менее важным, и каждый четвертый человек отказывается от этого дуализма.

Кроме того, 41% респондентов согласились с тем, что правительство не придает приоритета нуждам обычных людей, и около трети считают, что правительство активно противодействует населению. Независимо от политических взглядов, миграция оказалась самым важным вопросом, за ней следуют праворадикализм и изменение климата.

Комиссия выразила обеспокоенность успехом АфД на выборах молодежи, указав на тревожную популярность их идей среди молодых людей. Она призвала к постоянному продвижению и защите демократических ценностей среди молодежи.

В свете опроса молодежи Комиссия обнаружила, что значительное число молодых людей по всей Германии, как в восточных, так и в западных регионах, выражают страх перед партиями, подобными АфД и Зеленым.

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