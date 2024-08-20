Деятельность с использованием смоделированных соперничеств или конкурсов - Молодежь ежедневно проводит почти два часа в электронных играх.

Молодые парни тратят в среднем в четыре раза больше времени на цифровые игры ежедневно, чем их сверстницы-девочки, согласно отчету 2022 года от Федерального статистического управления Германии. Мальчики в возрасте от 10 до 17 лет проводили в играх на компьютерах, смартфонах, консолях или различных гаджетах в среднем 1 час и 46 минут в день, в отличие от девочек, которые тратили в среднем 26 минут.

Увлечение цифровыми играми, как правило, снижается с возрастом, согласно данным отчета. Возрастная группа от 10 до 17 лет тратила в среднем 1 час и 7 минут, в то время как возрастная группа от 18 до 29 лет тратила всего 38 минут. Возрастная группа от 30 до 44 лет тратила 18 минут, группа от 45 до 64 лет тратила 8 минут, а пожилые люди старше 64 лет тратили в среднем 6 минут в день.

В целом, среднее время, проведенное немцами за цифровыми играми, составляет 19 минут в день. Эти статистические данные основаны на «исследовании использования времени», в котором добровольцы отслеживают свои ежедневные活ности с помощью дневника или приложения в течение трех случайно выбранных дней.

Самый большой в мире видеоигровой фестиваль Gamescom начинается в эту среду. Тысячи энтузиастов ежегодно отправляются в Кёльн, чтобы опробовать последние игровые новинки.

Несмотря на то, что молодые поколения тратят много времени на цифровые игры, с возрастом этот показатель значительно снижается. Производство электрооборудования, в том числе игровых консолей, продолжает процветать, удовлетворяя растущий интерес.

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