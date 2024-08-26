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Молодая жизнь трагически погибла в результате столкновения: человек за рулем борется с способностями памяти

Отец, лишённый родительских прав, по пьянке берёт с собой 11-летнего сына и 7-летнего пасынка, в результате чего происходит смертельное ДТП. Следствием становится гибель одного из малолетних пассажиров. За этим следует судебное разбирательство.

 and  Viktoria Klein
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- Молодая жизнь трагически погибла в результате столкновения: человек за рулем борется с способностями памяти

В суде над водителем, виновным в ДТП в Франкфурте, которое привело к гибели ребенка, сообщается, что он имеет ограниченные воспоминания об инциденте. По словам его адвоката в Региональном суде Франкфурта, дети в его автомобиле были активны непосредственно перед столкновением. Внезапно он заметил руку на руле, после чего врезался в дерево.

Трагический инцидент произошел в июне 2023 года, в результате чего 7-летний мальчик погиб, а его 11-летний сводный брат и водитель получили серьезные травмы.

56-летнего подсудимого обвиняют, среди прочего, в угрозе жизни и здоровью несовершеннолетних, повлекшей смерть, и вождении в нетрезвом виде. Его уровень алкоголя в крови колебался от 1,85% до 2,17%, и, по-видимому, он взял детей без согласия. 11-летний мальчик был его сыном, но он разделял опеку с матерью, которая имеет единоличные права. К сожалению, 7-летний был его сводным братом.

Версии событий различаются

На первом заседании суда подсудимый, который, по-видимому, страдает алкоголизмом, неоднократно называл 7-летнего мальчика своим "дорогим другом" и выражал свою любовь к нему, как если бы он был его собственным ребенком. Он описывал их семью как "идеально сложившийся пазл".

Отец погибшего 7-летнего мальчика представил альтернативную версию событий. "Он игнорировал наши правила", - заявил он. Напряжение нарастало перед катастрофическим происшествием. Подсудимый забрал 7-летнего из детского сада без разрешения и привез обоих братьев домой слишком поздно. Он однажды видел, как этот человек ездил с детьми на сиденьях.

Накануне рокового дня он сказал 56-летнему мужчине и двум сводным братьям, что не позволит детям ехать с ним, пока они находятся под его опекой. Его жена, мать детей, была в отъезде в то время.

В роковой день она вернулась и отдыхала, пока муж и дети чистили их машину в гараже. Неожиданно появился подсудимый, желая отвезти детей на прогулку. Он отказался, но подсудимый, казалось, понял. Когда он услышал, как хлопнули дверцы машины и заработал двигатель, он выбежал наружу и позвал сына, но машина с этим человеком и детьми уехала.

Он звонил этому человеку несколько раз, и 11-летний мальчик ответил один раз, но быстро повесил трубку после короткого разговора. Его жена затем сказала ему отправиться на улицу Сисмайер поблизости. Она слышала об аварии там и почувствовала предчувствие. Он поехал на велосипеде на место происшествия. Там Convertible подсудимого съехал с дороги, врезался в единственное дерево и перевернулся.

Согласно обвинению, ни один из пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности. 7-летнего мальчика выбросило из машины, он ударился о крышу машины и скончался от полученных травм примерно через час в больнице.

21-я большая уголовная палата Регионального суда Франкфурта назначила несколько последующих дат, и приговор ожидается в сентябре.

Ограниченные воспоминания подсудимого об аварии вызвали вопросы о его ответственности в суде. Несмотря на трагические последствия, подсудимый якобы взял детей без согласия перед аварией.

Суд над водителем сосредоточен на аварии, которая привела к гибели 7-летнего мальчика и серьезным травмам его сводного брата и водителя.

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