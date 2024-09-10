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Молодая сборная Германии U21 триумфирует с колоссальной победой 10-1 на выезде, продвигаясь к чемпионату Европы.

 and  Grigoriy Williams
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Молодая сборная Германии U21 триумфирует с колоссальной победой 10-1 на выезде, продвигаясь к чемпионату Европы.

Молодёжная сборная Германии по футболу, возглавляемая героем хет-трика Карімом Адейеми, сейчас готовится к чемпионату Европы с уверенностью. Несмотря на отсутствие некоторых ключевых игроков, они уверенно одержали доминирующую победу со счётом 10:1 над Эстонией. После перерыва при счёте 10:0 в свою пользу команда Антонио ди Сальво фактически гарантировала себе участие в чемпионате Европы следующим летом в Словакии, оставив Эстонию без побед на дне таблицы.

С двумя оставшимися матчами в отборочном раунде футбольная ассоциация Германии лидирует в таблице с комфортным четырёхочковым преимуществом над Польшей. Ранее команда продемонстрировала свои наступательные навыки, победив Израиль со счётом 5:1. На этом матче в Таллине Адейеми из Дортмунда забил хет-трик на 35-й, 44-й и 61-й минутах. Также голы забили Ник Вольтемаде из Штутгарта (пенальти на 23-й минуте), Никколо Тресольди из Ганновера 96 (31-я минута) и капитан Эрик Мартель из 1. FC Köln (39-я минута) перед перерывом.

Почти побив рекорд

После перерыва Вольтемаде оформил дубль на 47-й минуте. Макс Розенфельдер из SC Freiburg забил свой дебютный гол на 59-й минуте. Тимо Лемперле из Кёльна (87-я минута) и Ансгар Кнауфф из Франкфурта (90-я минута) также внесли свой вклад в двузначное количество голов, в то время как Александр Саповалов из Эстонии забил гол в свои ворота на 69-й минуте. Молодёжная сборная Германии едва не побила свой рекорд, одержав победу со счётом 11:0 против Сан-Марино в ноябре 2009 года.

Германская команда сыграет против Болгарии 11 октября в Регенсбурге, а затем проведёт свой последний отборочный матч против Польши через четыре дня. Ди Сальво может использовать оконное международное окно ноября, чтобы уточнить свою схему на финал или поэкспериментировать с другими стратегиями.

Ожидания ди Сальво оправдались

Перед матчем ди Сальво заявил, что они хотят продемонстрировать свою немецкую идентичность и одержать чёткую победу. Команда оправдала эти ожидания, продемонстрировав свои способности после того, как Патрик Кристал из Эстонии, который будет играть в 1. FC Köln в следующем сезоне, initially held his own. Однако игра резко изменилась в пользу Германии после удачного пенальти Вольтемаде. Удивительно, но вратарь Эстонии Кауыр Кивила смог предотвратить дальнейшие голы, несмотря на тяжёлое положение своей команды.

Ди Сальво сделал три замены в перерыве, дав дебют в молодёжной сборной Штутгарта Франсу Кратцигу и, в конечном итоге, дав шанс Тиму Оermannу из Bochum. Отсутствие ключевых игроков, таких как нападающий Юссуфа Мукоко, который recently joined a French Ligue 1 team, или нападающий Брайан Груда, который перешёл из 1. FSV Mainz 05 в Брайтон энд Хоув Альбион, не вызвало беспокойства из-за убедительной победы команды.

Молодёжная сборная Германии, вдохновлённая своей доминирующей игрой в футболе, стремится сохранить свою форму в предстоящих матчах против Болгарии и Польши. В то время как они были близки к побитию своего рекорда, одержав победу со счётом 11:0 против Сан-Марино в 2009 году.

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