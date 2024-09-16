Молодая сборная Германии переживает значительные неудачи на чемпионате мира

Ох, какой калейдоскоп: женская сборная Германии по футболу U-20 провалила полуфинал чемпионата мира, несмотря на комфортное преимущество 2:0, сохраненное до дополнительного времени. Разочарование продолжилось в серии пенальти, где три немецкие игроки не смогли реализовать свои шансы.

Эхо отчаяния, подобное тому, что испытывали футболисты ФК "Бавария Мюнхен" во время своего поражения в Лиге чемпионов в '99: немецкая сборная U-20 потерпела сокрушительное поражение на чемпионате мира, на этот раз в Колумбии. Ведя 2:0 до позднего дополнительного времени в четвертьфинале против США под руководством главного тренера Катрин Петер, команда казалась готовой к полуфиналу. Но два быстрых поздних гола от Джордйнн Дюдли (90+8) и Эллисон Сентор (90+9) изменили игру, и напряженная серия пенальти закончилась поражением немцев 1:3. В Кали результат был 2:2 (2:2, 0:0) после дополнительного времени.

Томке Шнайдер из "ЭйнгеFrankfurt" резюмировала: "Прямо сейчас - просто пустота. Мы должны вернуться домой, и я думаю, только тогда осознаем, что наша мечта окончена. Но мы все еще хорошая команда, и мы должны гордиться собой".

После голов Коры Зикаи (61.) и Лорен Бендер (90+2), которые обеспечили Германии сильное преимущество, казалось, что американской команде предстоит трудный матч. Но два поздних гола в дополнительное время сравняли счет, отправив игру в пугающую серию пенальти. Йелла Вейт забила первым, но Паулина Платнер промахнулась, Ванесса Дием попала в перекладину, а Алара Шейхтлер была спасена американским вратарем Теганом Вай.

Тренер Петер резюмировала: "Это так горько. В конце концов, победила более удачливая команда". Финал чемпионата мира состоится 22 сентября в Боготе. Немцы победили Аргентину 5:1 в 1/8 финала, в то время как США пробились в четвертьфинал, победив Мексику 3:2 в дополнительное время.

Несмотря на впечатляющую игру, женская сборная Германии U-20 потерпела разочаровывающее поражение в четвертьфинале чемпионата мира, уступив в серии пенальти после напряженной борьбы в дополнительное время против США. Ведомые тренером Катрин Петер, немки вели 2:0, но поздние голы Джордйнн Дюдли и Эллисон Сентор привели к нервной серии пенальти, которую американцы выиграли.

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