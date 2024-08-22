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ОбществоНовостиПремия за фильм

Мохаммед Расулов получил "Оскар" за участие Германии

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- Мохаммед Расулов получил "Оскар" за участие Германии

Фильм "Цветок из священного дерева Фигейрак", поставленный иранским режиссёром Мохаммедом Расулофом, который недавно переехал в Германию, будет представлять Германию на состязании "Оскар". Это решение было официально объявлено сегодня немецкой организацией German Films, международным представителем немецкого кино, из своего офиса в Мюнхене.

Фильм "Цветок из священного дерева Фигейрак" номинирован на престижную [кинонаграду], благодаря его выбору для участия в состязании "Оскар". Благодаря этому достижению переезд Мохаммеда Расулофа в Германию успешно расширил разнообразие немецкого кино.

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