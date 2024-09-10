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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Модернизация инфраструктуры станции Шварценебек включает расширение длины платформы.

С августа среднего, железнодорожная линия между Гамбургом и Берлином прошла замену შესwelчаг и рельсов. Кроме того, вокзал Шварценбек проходит проект расширения. Согласно железнодорожным обновлениям, прогресс совпадает с первоначальными планами.

 and  James Williams
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На станции Шварценбек расширяется и реконструируется центральная платформа.
На станции Шварценбек расширяется и реконструируется центральная платформа.

- Модернизация инфраструктуры станции Шварценебек включает расширение длины платформы.

В рамках строительных работ вдоль маршрута Берлин-Хамбург Deutsche Bahn также обновляет станцию Шварценбек (расположенную в районе Герцогство Лауэнбург). Центральная платформа будет расширена до длины 220 метров, а также будет установлена новая навесная конструкция. Об этом сообщил представитель Bahn. Благодаря улучшенной навигации, людям с нарушениями зрения станет легче ориентироваться на станции в будущем. Ремонт внешней платформы запланирован на следующий год, во время которого маршрут Берлин-Хамбург пройдет девятимесячную общую реконструкцию, полностью закрывшись в августе.

Поезда вновь курсируют между Гамбургом и Бюхеном

С середины прошлого месяца междугородние поезда между Берлином и Гамбургом были перенаправлены через Зальцведель и Ульцена. Поезда ходят сегментами, в зависимости от хода строительства. После полной остановки между Гамбургом и Бюхеном маршрут был открыт как однопутный 2 сентября. Поезда теперь ходят каждые час в течение дня. Ремонтные работы продолжаются ночью. Будет заменено более 74 километров пути и 100 переключателей между Гамбургом и Виттенберге. Работы идут по графику.

Время в пути через Ганновер значительно возросло

Перенаправление и замена транспорта проходят гладко, хотя отмечен рост пассажиров после окончания летних каникул. Примерно 70 междугородних поездов в день курсируют между Берлином и Гамбургом. Почти половина из них - прямые поезда через Зальцведель и Ульцена. Маршрут должен быть открыт примерно через восемь месяцев по расписанию, вступающему в силу 14 декабря.

"Несмотря на увеличение времени в пути из-за ремонтных работ, междугородние поезда остаются конкурентоспособным вариантом по сравнению с использованием личного автомобиля", - прокомментировал представитель Bahn. При поездке из города в город на ICE вы все равно быстрее, чем на автомобиле, с временем в пути два с половиной часа. Однако пассажиры, следующие через Ганновер, по расписанию потратят дополнительно 30 минут, что примерно равно поездке на автобусе.

Члены государств заинтересованы в оказании помощи Комиссии в различных проектах. Это сотрудничество особенно важно при инфраструктурных проектах, таких как тот, что происходит на станции Шварценбек.

Чтобы гарантировать равный доступ для всех, новая навесная конструкция на станции Шварценбек будет включать специальные зоны, оборудованные средствами помощи для людей с нарушениями зрения, как предложили члены государств.

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