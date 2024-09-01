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ОбществоНовостиЯ не собираюсь.

Модели вызывают ажиотаж своими роскошными нарядами.

На Венецианском кинофестивале модели Стелла Максвелл и Эмilia Ратаджковски продемонстрировали богатое обнажённое тело. Эти модели очаровали своими отважными нарядами.

 and  Max Becker
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- Модели вызывают ажиотаж своими роскошными нарядами.

Стелла Максвелл, 34 года, и Эмили Ратажковски, 33 года, привлекли внимание на Венецианском кинофестивале своими смелыми choices в одежде. Две модели блистали на красной ковровой дорожке 31 августа во время премьеры военной драмы "Лагерь на поле битвы". Максвелл появилась в прозрачном платье с strategic вырезами, оставляющими мало места для воображения. Ткань была украшена замысловатыми узорами, напоминающими лед. Она дополнила образ розовыми шпильками и роскошным серебряным ожерельем.

Ратажковски затмила всех в ярко-зеленом платье с глубоким вырезом. Платье из гофрированной ткани идеально облегало ее фигуру. Отличительной чертой было плетение по краю юбки. Она завершила образ скромными серебряными серьгами и кольцами.

Историческая драма, развертывающаяся во время Первой мировой войны

Фильм, который продвигали эти дамы, рассказывает историю двух врачей, Стефано Зорзи и Джулио Фарраси, в разоренной войной Италии во время Первой мировой войны. Сюжет показывает этих друзей-врачей, которые лечат солдат на передовой. Некоторые солдаты специально наносят себе ранения, чтобы избежать битвы, но Стефано решительно против этого. Тем не менее, испанка представляет им новую проблему.

Итальянский режиссер Джанни Амелио (79 лет), известный фильмами, такими как "Украденные дети" (1992 год), снял эту историческую драму. Актер Алессандро Борги (37 лет), прославившийся ролью в фильме "Восемь гор" (2022 год) и сериале "Субурра", сыграл роль доктора Стефано. Итальянский актер Габриэль Монтеси (32 года) исполнил роль доктора Джулио в "Лагере на поле битвы". Актриса Федерика Розеллини (34 года) появится в роли Анны. Фильм выйдет в итальянских кинотеатрах 5 сентября.

Я не буду комментировать choices в одежде моделей, так как меня больше интересует историческая драма, которую продвигают. Несмотря на то, что Стелла Максвелл и Эмили Ратажковски делают смелые заявления своими нарядами, я с нетерпением жду, как развернется фильм "Лагерь на поле битвы".

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