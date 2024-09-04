- Множество звонков о помощи и затопленные подвальные зоны.

В Бремене в среду вечером город получил час дождя, которого обычно хватает на целый месяц. Этот сильный ливень оставил пожарную службу перегруженной вызовами о помощи. Большинство звонков были связаны с затопленными подвалами и квартирами, как сообщает пожарная служба. Во время этого сильного шторма с ливнем выпало около 60 литров дождя на квадратный метр.

Внимание пожарной службы было сосредоточено в основном на районах Вольтмерсхаузен, Neustadt, Kattenturm, Walle, Gröpelingen и Oslebshausen. К концу вечера было завершено 76 операций, а еще 69 были в процессе. Всего было 237 незавершенных вызовов экстренной помощи. К счастью, сообщений о травмах не поступало.

Несмотря на хаос, ситуация оставалась под контролем. Все доступные добровольные пожарные команды и подразделения THW были задействованы для реагирования на шторм. Профессиональная пожарная служба стремилась обеспечить базовую городскую безопасность. Высокий объем вызовов экстренной помощи был эффективно управляем в пожарно-спасательном диспетчерском центре. Жителей просили звонить по номеру 112 только в случае настоящей чрезвычайной ситуации.

В течение штормовой ночи служба экстренной помощи также провела две успешные реанимации и спасла человека, застрявшего в дорожно-транспортном происшествии. В целом, операции службы спасения во время шторма оставались хорошо управляемыми, заключила пожарная служба.

Сильный дождь вызвал проникновение воды в множество домов и зданий, что потребовало помощи пожарной службы в откачивании воды из затопленных подвалов и квартир. Несмотря на неумолчный дождь, пожарная служба эффективно управляла высоким объемом вызовов экстренной помощи, связанных со штормом.

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