Множество сотрудников устроили забастовку на известном производственном заводе Samsung в Индии.

Вторник стал днем начала забастовки сотрудников крупного завода Samsung Electronics на юге Индии, что привело к сбоям в работе. Это произошло, когда высшее руководство пыталось разрешить эту необычную ситуацию с трудовыми беспорядками.

Samsung, южнокорейская корпорация, является главным производителем потребительской электроники в Индии, конкурируя с такими компаниями, как LG Electronics, и производя широкий спектр продуктов, в том числе телевизоры, холодильники и смартфоны.

Завод, на котором проходила забастовка, расположен в городе Сипримбадур, одном из двух индийских производственных комплексов Samsung, и занимается производством электроники, но не смартфонов. На нем работает около 1800 человек.

Несмотря на то, что основной акцент делается на производство мобильных устройств, этот завод обеспечивает от 20% до 30% годового дохода Samsung в Индии в размере 12 миллиардов долларов, согласно двум источникам, знакомым с ситуацией, которые пожелали остаться анонимными.

Вокруг завода, расположенного рядом с Ченнаи, висели плакаты с надписью "Бессрочная забастовка". Hundreds of workers in their corporate attire pitched tents to shield themselves from the heat.

Представитель профсоюза Э. Мутхукумар сообщил Reuters, что забастовка продолжится в среду, третий день подряд.

Примерно половина ежедневного производства завода была нарушена, когда многие работники не вышли на работу в понедельник. Протестующие требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и, в первую очередь, признания их профсоюза, поддерживаемого Центром индийских профсоюзов.

Акции Samsung Electronics закрылись на 1,9% ниже в Сеуле, в отличие от снижения на 0,5% индекса Kospi.

По данным источников, знакомых с ситуацией, CEO Samsung в Юго-Западной Азии Дж.Б. Парк и высшее руководство находятся на заводе, чтобы разрешить ситуацию. Парк управляет индийским рынком Samsung из Гургаона, рядом с Нью-Дели.

Samsung отказался комментировать запрос на комментарий. Мутхукумар заявил, что во вторник переговоры с руководством Samsung не привели к соглашению.

Министр труда Тамил-Наду Веера Рагхава Рао подтвердил, что переговоры между работниками и руководством продолжаются, но пока нет решения.

Представитель Samsung India заявил в понедельник, что компания активно работает с работниками, чтобы разрешить любые проблемы, и строго соблюдает все законы и правила.

Более 800 работников подписали регистр возле завода, чтобы зарегистрировать свой протест.

Забастовка происходит накануне индийского фестивального сезона, когда потребители любят делать покупки в качестве подарков или для личного пользования, подстегиваемые скидками производителей.

По словам Прабу Рама, вице-президента Cybermedia Research, "Забастовка в это время представляет вызов для увеличения производства Samsung перед важными сезонными продажами, начинающимися в октябре".

В Южной Корее основной профсоюз Samsung Electronics, состоящий из 36 500 членов, который выступает за более высокую зарплату и льготы, проводил забастовку несколько дней в июле и августе.

Однако в конце июля Samsung заявило, что действие не повлияло на производство в Южной Корее.

В Индии их сотрудники требуют равную оплату для людей с равным стажем работы, согласно по крайней мере шести сотрудникам, которые говорили анонимно.

По словам одного работника на заводе, "Если бы Samsung предложил нам справедливую зарплату и уважал нас, мы бы не требовали профсоюза".

Эти опасения разделили некоторые индийские политические лидеры, присутствовавшие на протесте во вторник.

Постер возле завода призывал чиновников не поддерживать руководство, а вместо этого советовал: "Обсудите и решите требования профсоюза с официальными лицами профсоюза".

Техгигант Samsung, известный своей деятельностью в области потребительской электроники, сталкивается с операционными проблемами из-за забастовки на своем заводе в Индии. CEO Samsung в Юго-Западной Азии Дж.Б. Парк активно участвует в разрешении этой проблемы, осознавая потенциальное влияние сбоев в работе на их бизнес-операции.

