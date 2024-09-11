Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ТехнологииНовоститехнические

Множество сотрудников устроили забастовку на известном производственном заводе Samsung в Индии.

Работники одного из ключевых производственных предприятий Samsung Electronics на юге Индии устроили во вторник забастовку, требуя более высокой зарплаты. Высокопоставленные чиновники пытались положить конец этому необычному случаю трудовых споров, чтобы восстановить нормальные операции.

 and  Anthony Ross
Время чтения 3 минут
Работники завода Samsung в Сриперумбудуре шт. Тамилнад, Индия, схватились за своих возле Ченнаи,...
Работники завода Samsung в Сриперумбудуре шт. Тамилнад, Индия, схватились за своих возле Ченнаи, требуя поднятия зарплаты 10 сентября 2024 года.

Множество сотрудников устроили забастовку на известном производственном заводе Samsung в Индии.

Вторник стал днем начала забастовки сотрудников крупного завода Samsung Electronics на юге Индии, что привело к сбоям в работе. Это произошло, когда высшее руководство пыталось разрешить эту необычную ситуацию с трудовыми беспорядками.

Samsung, южнокорейская корпорация, является главным производителем потребительской электроники в Индии, конкурируя с такими компаниями, как LG Electronics, и производя широкий спектр продуктов, в том числе телевизоры, холодильники и смартфоны.

Завод, на котором проходила забастовка, расположен в городе Сипримбадур, одном из двух индийских производственных комплексов Samsung, и занимается производством электроники, но не смартфонов. На нем работает около 1800 человек.

Несмотря на то, что основной акцент делается на производство мобильных устройств, этот завод обеспечивает от 20% до 30% годового дохода Samsung в Индии в размере 12 миллиардов долларов, согласно двум источникам, знакомым с ситуацией, которые пожелали остаться анонимными.

Вокруг завода, расположенного рядом с Ченнаи, висели плакаты с надписью "Бессрочная забастовка". Hundreds of workers in their corporate attire pitched tents to shield themselves from the heat.

Представитель профсоюза Э. Мутхукумар сообщил Reuters, что забастовка продолжится в среду, третий день подряд.

Примерно половина ежедневного производства завода была нарушена, когда многие работники не вышли на работу в понедельник. Протестующие требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и, в первую очередь, признания их профсоюза, поддерживаемого Центром индийских профсоюзов.

Акции Samsung Electronics закрылись на 1,9% ниже в Сеуле, в отличие от снижения на 0,5% индекса Kospi.

По данным источников, знакомых с ситуацией, CEO Samsung в Юго-Западной Азии Дж.Б. Парк и высшее руководство находятся на заводе, чтобы разрешить ситуацию. Парк управляет индийским рынком Samsung из Гургаона, рядом с Нью-Дели.

Samsung отказался комментировать запрос на комментарий. Мутхукумар заявил, что во вторник переговоры с руководством Samsung не привели к соглашению.

Министр труда Тамил-Наду Веера Рагхава Рао подтвердил, что переговоры между работниками и руководством продолжаются, но пока нет решения.

Представитель Samsung India заявил в понедельник, что компания активно работает с работниками, чтобы разрешить любые проблемы, и строго соблюдает все законы и правила.

Более 800 работников подписали регистр возле завода, чтобы зарегистрировать свой протест.

Забастовка происходит накануне индийского фестивального сезона, когда потребители любят делать покупки в качестве подарков или для личного пользования, подстегиваемые скидками производителей.

По словам Прабу Рама, вице-президента Cybermedia Research, "Забастовка в это время представляет вызов для увеличения производства Samsung перед важными сезонными продажами, начинающимися в октябре".

В Южной Корее основной профсоюз Samsung Electronics, состоящий из 36 500 членов, который выступает за более высокую зарплату и льготы, проводил забастовку несколько дней в июле и августе.

Однако в конце июля Samsung заявило, что действие не повлияло на производство в Южной Корее.

В Индии их сотрудники требуют равную оплату для людей с равным стажем работы, согласно по крайней мере шести сотрудникам, которые говорили анонимно.

По словам одного работника на заводе, "Если бы Samsung предложил нам справедливую зарплату и уважал нас, мы бы не требовали профсоюза".

Эти опасения разделили некоторые индийские политические лидеры, присутствовавшие на протесте во вторник.

Постер возле завода призывал чиновников не поддерживать руководство, а вместо этого советовал: "Обсудите и решите требования профсоюза с официальными лицами профсоюза".

Техгигант Samsung, известный своей деятельностью в области потребительской электроники, сталкивается с операционными проблемами из-за забастовки на своем заводе в Индии. CEO Samsung в Юго-Западной Азии Дж.Б. Парк активно участвует в разрешении этой проблемы, осознавая потенциальное влияние сбоев в работе на их бизнес-операции.

Покупатели просматривают и приобретают смартфоны и устройства Samsung в розничной торговле в Мумбаи, Индия, 6 марта 2023 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На событии WSJD Live в Лагуна-Бич, Калифорния, 25 октября 2016 года, основатель и генеральный...
Технологии

Исполнительный директор одной компании исчез, после чего банк организации получил загадочный счет на общую сумму 11 миллионов долларов.

Известный китайский банк, известный своими значительными сделками в сфере высоких технологий в период пикового роста страны, сообщил, что понес значительные убытки в размере 78 миллионов юаней, что эквивалентно 11 миллионам долларов, в результате исчезновения своего ведущего банкира, Бао Фана.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Sony начнёт принимать предзаказы на усовершенствованную PlayStation 5 Pro 26 сентября 2024 года.
Технологии

Sony представила улучшенный, более мощный вариант PlayStation 5, названный PlayStation 5 Pro.

После долгого ожидания и ажиотажа Sony готовится представить усовершенствованную версию своей apabila PlayStation 5 по цене пикового консольного предложения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Продвинутый продуктивный пакет Microsoft, Office Pro для Windows, в настоящее время стоит всего 40 долларов.
Технологии

Продвинутый продуктивный пакет Microsoft, Office Pro для Windows, в настоящее время стоит всего 40 долларов.

Продвинутый продуктивный пакет Microsoft, Office Pro для Windows, в настоящее время стоит всего 40 долларов. Купите Microsoft Office Pro 2021 для Windows со скидкой всего $39.97 прямо сейчас! (Раньше стоил $219.99.) Воспользуйтесь этой временной акцией, пока она действует, так как цены могут измениться. Эта версия Office 2021 включает

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В настоящее время, есть продажа, предлагающая сканер фильма Kodak по сниженной цене 172 доллара.
Технологии

В настоящее время, есть продажа, предлагающая сканер фильма Kodak по сниженной цене 172 доллара.

В настоящее время, есть продажа, предлагающая сканер фильма Kodak по сниженной цене 172 доллара. Этот сканер плёнки и слайдов Kodak в настоящее время со скидкой, доступен всего за $171,99 при использовании кода KODAK при оформлении заказа (обычная цена $224,99). Устройство оснащено стандартным держателем для слайдов и адаптерами для

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно