- Множество присутствующих отметили годовщину двойной железной дороги в регионе Харц.

Зрелищное шоу паровозов на узкоколейной железной дороге Гарц

Согласно сообщениям, тысячи людей собрались на узкоколейной железной дороге Гарц, чтобы отметить 125-летие железных дорог Гарц и Броккен. Атмосфера на новом заводе по ремонту паровозов в Вёрнигероде была оживлённой на протяжении всего дня, привлекая энтузиастов железных дорог и семьи, как сообщила представительница пресс-службы Хайде Баумгартнер агентству «Дойче Прессе-Агентур». «Солнце сияло, люди были полны жизни, и очереди были длинными». Источники подтверждают, что празднования продолжатся и в воскресенье.

Внимание на старинные поезда

В программе запланированы выставки исторических транспортных средств, миниатюрная железная дорога для детей, посещение мастерских и поездки в кабине машиниста, как сообщалось ранее. Главной звездой шоу является 125-летний паровоз «Хоя» от Немецкого железнодорожного общества, названный в честь узкоколейной железной дороги Хоя-Сике-Азендорф, где он был доставлен в 1899 году. Ещё один старинный паровоз, построенный в 1897 году, вызвал восхищение у энтузиастов железных дорог и ценителей.

Поездки на «Швинесхнауце», железнодорожном вагончике 1932 года, также пользовались большой популярностью. В 1899 году первый поезд прибыл на вершину Броккена высотой 1141 метр, и вся сеть железных дорог Гарц, соединяющая города Нордхаузен (Тюрингия) и Вёрнигероде (Саксония-Анхальт), начала работу. Ранее железная дорога Гарц уже работала на части маршрутов. Третья железная дорога ХСБ — Секетальбан.

Железные дороги ХСБ являются самой длинной непрерывной узкоколейной железной дорогой в Германии, протяжённостью около 140 км. Ширина колеи составляет впечатляющие один метр. Паровозы Гарца, принадлежащие компании, являются популярной достопримечательностью для туристов.

Агентство «Дойче Прессе-Агентур» сообщает о мировом интересе к предстоящим событиям с участием старинных поездов на узкоколейной железной дороге Гарц, в частности, к главной звезде шоу — 125-летнему паровозу «Хоя». По словам представителя пресс-службы в Вёрнигероде, посетителей также восхитили поездки на «Швинесхнауце», железнодорожном вагончике 1932 года.

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